Los chefs coinciden: "La mejor ensaladilla rusa no puede ser como un puré; la patata se cuece al vapor y se deja enfriar"

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Con motivo del Día Mundial de la Ensaladilla, que se celebra cada 14 de noviembre, la Comunitat Valenciana reúne cuatro propuestas que deleitan al comensal con distintas formas de entender uno de los bocados más populares de la gastronomía.

Lo cierto es que pocas elaboraciones despiertan tanta familiaridad como la ensaladilla: presente en las barras, las cartas y los aperitivos de medio país, porque se ha convertido en un clásico que admite tantas interpretaciones como cocinas.

Pero las recetas que se presentan a continuación aguardan también un elemento en común: el respeto por la patata, que no debe quedar convertida en puré.

Para ello, se cuece al vapor y cuando se enfría se corta a dados o se ralla, según la textura final deseada.

Más allá de su versión tradicional, algunos restaurantes han encontrado en ella un punto de partida para explorar nuevos ingredientes, recuperar maneras de hacer del pasado o establecer conexiones entre distintas culturas gastronómicas.

Tres establecimientos en Valencia y uno en Castellón demuestran que este clásico no tiene una única fórmula. ¡Larga vida a la ensaladilla en todas sus formas y presentaciones!

Amancaes (Valencia)

Eduardo Ferré propone en Amancaes, -restaurante de cocina peruana contemporánea ubicado en el número 39 de la calle Conde Altea- una ensaladilla de pulpo al olivo que conecta dos tradiciones gastronómicas: la española y la peruana.

Su plato toma como referencia el pulpo al olivo, uno de los grandes platos de la cocina nikkei, creado en Lima por Rosita Yimura, y lo une a la ensaladilla.

El resultado incorpora pulpo y una mayonesa elaborada con aceituna botija peruana: una propuesta que traslada al plato el encuentro entre las culturas peruana y japonesa.

Desde Amancaes trasladan a EL ESPAÑOL el proceso de elaboración: "en primer lugar, se cuecen las patatas al vapor hasta que estén tiernas, no tienen contacto con el agua para evitar la humedad".

"Una vez cocidas, se dejan enfriar, se pelan y se cortan en dados", indica.

Ensaladilla de pulpo al olivo, de Amancaes. EE

El pulpo se cocina a baja temperatura y se corta en rodajas. Por otro lado, se pica la cebolla dulce en brunoise muy fina, igual que el perejil.

Después se mezclan la patata, el pulpo y la cebolla, y se aliñan con aceite de oliva virgen extra, perejil picado y sal.

Para preparar la mayonesa de aceituna botija, se mezclan las aceitunas botija, el diente de ajo, el ají limo, la salsa Perrins, tallo de cilantro y el hondash, para posteriormente triturarlo hasta conseguir una pasta homogénea que se tamiza pasándola por un colador para quitar todas las impurezas.

Todo se junta con la mayonesa. "A veces le ponemos un toque de lima para intensificar el toque de acidez y listo", afirman.

Finalmente, se integra la mayonesa de aceituna botija con la mezcla de patata y pulpo hasta obtener una ensaladilla cremosa; y la acompañan con aguacates y regañás.

Además, la coronan con un polvo de perejil y quinoa frita para aportar el toque crujiente.

La ensaladilla también tiene su propia versión en Perú en el propio local, elaborada habitualmente con patata, remolacha, guisantes y zanahoria, acompañados de mayonesa.

Sutil (Valencia)

En Sutil, el restaurante de los mismos impulsores de Somos Raro, que abrió sus puertas el pasado mes de diciembre, la ensaladilla se convierte en un ejercicio de protagonismo del producto.

Para elaborarla, utilizan un bogavante azul entero por ración y trabaja cada una de sus partes de manera diferente para aprovechar al máximo sus cualidades.

Las tenazas se cuecen y su carne, especialmente tierna y delicada, se incorpora a la ensaladilla.

Las cabezas, por su parte, se asan al horno para concentrar todo su sabor y, junto con los corales del propio bogavante, se utilizan para elaborar una salsa intensa y sabrosa, que recoge toda la profundidad del marisco.

La cola se reserva para el último momento y se cocina directamente a la brasa durante el servicio, buscando una textura jugosa y ese ligero toque ahumado tan característico de la cocina de Sutil. Se sirve sobre la ensaladilla, acompañada de la salsa de sus corales.

Es una manera de dar una vuelta a un plato tan reconocible, manteniendo su parte más tradicional y cremosa y convirtiendo al bogavante en el verdadero protagonista.

Para preparar la base de la ensaladilla, en Sutil -revelan- cuecen por separado la patata, la zanahoria y los huevos camperos.

Una vez cocidos, dejan reposar los ingredientes en la nevera durante un mínimo de 12 horas.

Transcurrido ese tiempo, pelan y rallan cada uno con un rallador de mano.

Ensaladilla de bogavante azul, de Sutil. EE

Después mezclan el conjunto con una mayonesa elaborada a partir de huevos camperos cocinados a baja temperatura, "buscando un resultado en el que destaque el sabor del huevo fresco".

Por otro lado, limpian y pelan el bogavante, reservando la cola para cocinarla a la brasa.

Asan la cabeza en el horno y, una vez hecha, extraen sus interiores para emulsionarlos con aceite de oliva. "Esta preparación nos proporciona la salsa que serviremos en la base del plato", afirman.

Extraen también toda la carne de las pinzas y la cocinan al vacío.

En el momento del emplatado, incorporan los codos del bogavante a la mezcla de patata, zanahoria y huevo.

Disponen en el fondo del plato la emulsión elaborada con los interiores de la cabeza y, sobre ella, colocan la ensaladilla en el centro.

"Cocinamos la cola a la brasa, la trinchamos y la disponemos sobre la preparación. Para terminar, picamos muy fino el pimiento italiano y lo aliñamos con aceite de oliva virgen extra, sal y vinagre. Lo repartimos sobre el bogavante y finalizamos con unas gotas de aceite de cebollino", concluyen.

Somos Raro (Valencia)

Por su parte, Somos Raro, -situado en el paseo de la Alameda de Valencia y con Sergio Rozas, Iba Bengoechea y Sara Folgado al frente-, propone una cocina creativa y desenfadada en la que conviven elaboraciones reconocibles y versiones propias.

Entre ellas está su Olivier’s, una interpretación que sus responsables definen como "como una rusa, pero la original".

Rozas, Bengoechea y Folgado parten de la historia de la ensalada Olivier, creada en el siglo XIX por el cocinero Lucien Olivier, para presentar una versión con pato confitado y huevas de tobiko.

"En su día era una receta elegante, con ingredientes como caviar, faisán o langosta, mezclados con una salsa secreta parecida a la mayonesa. Con el tiempo, la receta viajó, se simplificó y se adaptó al gusto local de cada país hasta convertirse en la ensaladilla rusa que todos conocemos, y que en Somos Raro hemos querido darle nuestro toque particular", explican.

En Somos Raro, para cada ración, se cuecen 70 g de patata agria y 35 g de zanahoria al vapor durante 60 minutos a 100 °C.

Una vez cocidos y enfriados, estos ingredientes se mezclan con 25 g de huevo duro y 28 g de atún en conserva escurrido.

Ensaladilla Olivier’s, de Somos Raro. EE

"La proporción busca un equilibrio entre cremosidad y textura, evitando la papilla y manteniendo la identidad de cada ingrediente", explican desde el restaurante.

La mezcla se liga con 40 g de mayonesa tradicional, elaborada con huevo pasteurizado, limón y aceite de girasol, y se ajusta con sal.

El contrapunto ácido y salino llega con una picada de encurtidos (25 g por ración): pepinillos, alcaparras, aceitunas manzanilla, piparras y cebollita en vinagre, todo finamente picado y escurrido.

Sobre la mezcla, se dispone 30 g de confit de pato desmenuzado, previamente regenerado a baja temperatura para mantener su melosidad.

El conjunto se corona con 30 g de mayonesa de cebollino, elaborada con 25 g de aceite infusionado con cebollino picado a 70 °C durante 10 minutos.

El montaje se completa con picatostes de pan brioche tostados al horno hasta un dorado uniforme, y una cucharada de huevas de tobiko (20 g) que estallan al morder, aportando salinidad marina y textura crujiente y un toque final de cebollino fresco picado.

Barrita (Castellón)

Frente al Mercado Central de Castellón, la propuesta de Barrita con Paco Llansola a la cabeza, -acompañado de Jacobo Igliki y Manuel Díaz como socios-, apuesta por la receta que ha convertido a la ensaladilla rusa en un imprescindible de las barras.

Esta casa, de espíritu informal y vocación de tasca contemporánea que recuerda a las tabernas de antaño, pero con una clara mirada puesta en el presente y futuro, reivindica la cocina de siempre, el producto y el placer de compartir alrededor de la barra.

Ensaladilla rusa, de Barrita. EE

Frente a las interpretaciones más personales, su ensaladilla mantiene el camino de la versión tradicional, demostrando que hay clásicos que no necesitan demasiadas vueltas para seguir ocupando un lugar protagonista en la mesa.