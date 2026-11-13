Gran fiesta del vino el 14 de noviembre: tapa, un pack de dos botellas y una copa serigrafiada por solo 8 euros

Requena sigue celebrando que es la capital española del vino durante este 2026.

Este sábado 14 de noviembre los vinos y cavas requenenses, la gastronomía autóctona y la música en directo se darán la mano para celebrar el Día de Tierra Bobal con todos los habitantes de la ciudad que quieran acercarse hasta el recinto ferial, sede habitual de citas tan emblemáticas como la Muestra del Embutido.

La jornada discurrirá mediante el sistema de tickets. Por tan solo 8 euros se podrá disfrutar de un pack de dos vinos, una tapa y una copa de cristal serigrafiada.

El resto de consumiciones podrán abonarse en cada expositor. La entrada al recinto es libre y la adquisición de tickets será para disfrutar del producto.

A partir de las 10:30 horas abrirá la jornada la mesa redonda Tierra Bobal, en la que empresarios procedentes de otras regiones y profesionales retornados compartirán sus experiencias de emprendimiento, las oportunidades que encontraron en la comarca y los retos de invertir y desarrollar proyectos en Tierra Bobal.

A las 12:00 tendrá lugar una notable ponencia a cargo de Víctor Manuel Sixto Sanjosé, consultor especializado en desarrollo turístico, innovación y creación de experiencias turísticas.

Su intervención será el suculento aperitivo de un evento festivo y gastronómico, en el que los vinos y el cava de Requena serán los protagonistas.

La parte gastronómica arrancará con la alianza con la Federación Empresarial de Hostelería de València y su proyecto Comer Territorio, junto a la Diputación de València, con el que recuperan recetas tradicionales de las comarcas valencianas.

En este caso, se centrarán en la Olla de Requena.

Junto a este plato lucirán productos como el bollo de Requena, los quesos de Hoya de la Iglesia o el embutido del municipio. Y todo ello amenizado por dos grupos de la comarca que actuarán en directo.

A las 13:30 abrirá fuego La Gata Jazz con sus versiones de pop con un toque muy elegante.

Cuando los asistentes hayan terminado de comer, sobre las 16:00, arrancará la actuación de Asuntos Propios y sus versiones de los 80 hasta hoy.