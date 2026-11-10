El mercado medieval ideal para visitar hasta el 16 de noviembre: 180 puestos, gastronomía y más de 600 años de historia

En el interior de la provincia de Valencia, Ontinyent volverá a vivir una cita cargada de historia y tradición con su Fira de Novembre, que se celebra en la localidad desde hace más de seis siglos.

Entre el 13 y el 16 de noviembre, el municipio celebrará una nueva edición de su feria con una programación que combina atracciones, puestos comerciales, gastronomía, música y actividades para todos los públicos.

Sus orígenes se remontan a 1418, cuando el rey Alfonso V el Magnánimo concedió a la localidad el privilegio real para organizar esta feria, que inicialmente tenía un marcado carácter agrícola y comercial.

Con el paso del tiempo, el acontecimiento ha evolucionado hasta convertirse en uno de los encuentros más importantes de la comarca de la Vall d'Albaida.

En esta edición, el recinto ferial contará con alrededor de 40 atracciones mecánicas. A esta oferta se sumarán aproximadamente 180 puestos de venta repartidos por el recorrido con gastronomía, artesanía, juguetes y otros productos tradicionales.

La programación también reservará un espacio destacado para la gastronomía. OntiFira volverá a reunir propuestas culinarias y actuaciones musicales, con una zona de hostelería en la que se podrán degustar diferentes especialidades.

Otra de las propuestas será Firauto, la muestra dedicada al sector de la automoción, que permitirá conocer diferentes modelos de vehículos nuevos y de ocasión. Esta iniciativa complementa la oferta comercial y amplía las posibilidades para quienes se acerquen durante el fin de semana.

Programación

La programación musical será uno de los grandes reclamos de esta edición. El viernes 13 de noviembre, la feria abrirá oficialmente sus puertas a las 19:00 horas con un pasacalles por el recinto.

El sábado 14 será otra de las jornadas destacadas. Las actividades comenzarán a las 11:00 horas y, en el apartado musical, actuarán Blackbird Trio a las 13:00 horas y el festival Bacarrá on Tour a partir de las 19:00 horas.

El domingo 15 llegará con propuestas para distintos públicos. La música comenzará a las 13:00 horas con Bamboleo y continuará por la tarde con Social Salsa, entre las 18:30 y las 20:30 horas.

El lunes 16 de noviembre, último día de celebración, la gastronomía local tendrá un protagonismo especial con el concurso amateur de Coca de Fira.