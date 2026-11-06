El mercadillo ideal de segunda mano para visitar el 8 de noviembre: todas las prendas a 1 euro durante solo 5 horas

Este domingo 8 de noviembre, todos los amantes de la ropa y los complementos tienen una cita en Valencia, ya que la ciudad acogerá una nueva edición del Flea Market.

En la nueva cita de uno de los mercadillos de segunda mano más populares de la capital del Turia, los asistentes podrán adquirir todo tipo de productos por tan solo un euro.

Como es habitual, el mercadillo se celebrará en el Mercado de la Valvanera, situado en la plaza de Santiago Suárez, donde particulares instalarán sus puestos para dar una segunda vida a prendas y artículos que ya no utilizan.

Como en otras ediciones, el principal atractivo de la jornada será su formato 'Todo a 1 euro', con productos de segunda mano a un precio único.

Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de artículos, entre los que destacan prendas de ropa, calzado, complementos, libros, juguetes, elementos de decoración y otros objetos curiosos.

Además de las compras, la filosofía del Flea Market es fomentar la reutilización y la economía circular. La iniciativa permite que objetos que todavía se encuentran en buen estado puedan seguir utilizándose en lugar de acabar almacenados o desechados.

De esta manera, los vendedores particulares encuentran una salida para aquello que ya no necesitan y los compradores pueden adquirirlo por un precio simbólico.

El Flea Market abrirá sus puertas el domingo 8 de noviembre, en horario de 10:00 a 15:00 horas. El acceso tendrá un coste de un euro entre las 10:00 y las 14:00 horas, mientras que durante la última hora será gratuito.

La iniciativa está organizada por la asociación cultural Il Quartiere y volverá a celebrarse el domingo 22 de noviembre. Así, quienes no puedan acudir a la primera convocatoria tendrán una segunda oportunidad para recorrer los puestos y encontrar auténticas gangas en Valencia.

22 de noviembre

La segunda fecha de este mes será el domingo 22 de noviembre, cuando el Flea Market regresará al Mercado de la Valvanera con una nueva jornada dedicada a la compraventa de artículos de segunda mano.

Para la segunda edición, la del 22 de noviembre, sí se abrirá un nuevo plazo de inscripción. Las socias podrán solicitar su plaza el martes 10 de noviembre a las 18:00 horas, mientras que el público general podrá hacerlo el jueves 12 de noviembre a las 18:00 horas.