Gran fiesta de la paella el 7 de noviembre: raciones desde 3 euros, música y sorteo de tarjetas de regalo de 50 y 30€

Este sábado 7 de noviembre, la Plaza Central del centro comercial Bonaire se llena de gastronomía, música, cultura valenciana y solidaridad con Junts fem Germanor, una jornada para disfrutar de tradiciones y compartir buenos momentos por una gran causa.

Una competición de paellas con caras conocidas, un concurso de cultura valenciana y un concierto de Samantha Gilabert serán los protagonistas de un día en el que toda la recaudación solidaria irá destinada a ADELA CV.

¿Qué equipo prepara la mejor paella? ¿Y cuál conseguirá reunir a la hinchada más entregada?

De 12:00 a 14:00, tres equipos (garrofó, bajoqueta y conill) formados por caras conocidas y participantes del público competirán en La Bona Paella, un torneo donde la diversión y la solidaridad serán los ingredientes principales.

Entre los participantes estarán Iris Lezcano, María Abradelo, Carmen Alcayde, Jesús Manzano, Àlex Blanquer, Samantha Gilabert, Juan Llorca, Joan Ruiz (Esmorzaret), V de Bonitos y Víctor Claver.

Según el centro comercial, "los Jajajers serán los encargados de animar la competición con música, humor y pruebas inesperadas, mientras que las tres hinchadas lucharán por llevar a su equipo a la victoria".

El equipo ganador será el que consiga vender más raciones solidarias.

Toda la recaudación irá a beneficio de la asociación ADELA Comunidad Valenciana.

¿Quieres ganar una tarjeta regalo de Bonaire de 50€? Sé uno de los participantes (cocineros anónimos) y cocina una paella con los famosos en uno de los tres equipos.

Si tu equipo resulta ganador, te llevarás una tarjeta regalo de 50€ gratis. Además, solo por participar, te llevarás un lote de productos valencianos.

¿Quieres ganar una tarjeta regalo de Bonaire de 30€? ¡Forma parte de una de las 3 hinchadas! Solo por participar y ser hincha de cualquiera de los tres equipos, te llevarás un lote de productos valencianos.

Además, si eres hincha del equipo que resulte ganador, te llevarás una tarjeta regalo de Bonaire de 30€ gratis.

A partir de las 14:00, los asistentes podrán disfrutar de la comida popular con raciones de paella desde 3 euros, con la posibilidad de aportar una cantidad mayor para colaborar con ADELA CV.

De 18:00 a 19:00, llega El Bon Valencià, un concurso en directo, inspirado en los grandes programas de la televisión valenciana de los 90.

Presentado por Adrián Romero, con su propia charanga valenciana en directo y el público como protagonista, pondrá a prueba tus conocimientos sobre cultura valenciana con preguntas, canciones, bailes y retos de lo más divertidos. Habrá premios gratis.

¿Cómo participar? Girando la mítica y original Paella Russa de Joan Monleón de Canal 9.

Cada porción es un ingrediente gigante que decide qué le toca al concursante: desde demostrar cuánto se sabe de tradiciones hasta cantar, bailar o enfrentarse a un reto sorpresa.

Para participar, es necesario ser miembro del Bonaire Club.

Y para cerrar la jornada, ¡nada mejor que música en directo!

La cantante valenciana Samantha Gilabert será la encargada de poner el broche final a Junts fem Germanor con un concierto en la Plaza Central.

Además, los fans tendrán la oportunidad de conocerla en persona y hacerse una foto con ella en el photocall.

Junts fem Germanor también tiene un objetivo solidario: colaborar con ADELA CV.

Durante la jornada habrá un espacio dedicado a la asociación, donde se podrá conocer más sobre su labor y descubrir cómo contribuir a esta iniciativa.

Si eres miembro del Bonaire Club, podrás hacer una donación a la asociación. Bonaire donará 1€ por cada socio que escanee el QR.

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