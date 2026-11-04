Gran fiesta del arroz del 14 al 28 de noviembre: demostraciones de cocina en directo y concursos gastronómicos

El Patronato de Turismo de Castellón celebra durante el mes de noviembre una nueva edición del Mes del Arroz.

La iniciativa tiene como objetivo poner en valor la gastronomía local, promocionar la tradición arrocera de la ciudad y dinamizar la actividad hostelera a través de diferentes propuestas culinarias.

La programación de esta edición combinará concursos gastronómicos y demostraciones de cocina en directo, con el arroz como gran protagonista y con actividades repartidas por distintos espacios de la ciudad para acercar la cultura gastronómica castellonense a vecinos y visitantes.

Entre las principales citas destaca la quinta edición del Concurso Internacional de Paella con Pelotas de Nadal, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en la plaza del Segon Molí.

La cita volverá a reunir a los participantes en torno a uno de los platos más representativos de la tradición culinaria castellonense.

La programación incluirá también el IV Concurso Internacional de Arroz a Banda, previsto para el 16 de noviembre, a las 11:00 horas, en la plaza de la Panderola, en el Grao de Castellón.

Además, el Mes del Arroz contará con dos showcookings en diferentes plazas de la ciudad.

El primero se celebrará el sábado 14 de noviembre en la plaza Na Violant, mientras que el segundo tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, a las 11:00 horas, en la plaza María Agustina.

En ambas jornadas se elaborará un menú completo en el que el arroz será el ingrediente principal, con propuestas que incluirán primer plato, segundo plato y postre.