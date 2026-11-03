Gran festival gastronómico del 5 al 15 de noviembre con menús desde 28 euros a mediodía en 81 restaurantes de Valencia

Del 5 al 15 de noviembre, València volverá a disfrutar de una de sus grandes citas gastronómicas con una nueva edición de València Cuina Oberta.

Un total de 81 restaurantes ofrecerán menús especiales y experiencias exclusivas para descubrir lo mejor de la cocina valenciana, con la Despensa del Mediterráneo y los productos de proximidad como protagonistas.

El certamen está organizado por la Fundación Visit València y el Ayuntamiento de València, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y la Diputació de València.

Esta edición llega con la mayor participación de su historia: 81 restaurantes, de los que once se estrenan en el certamen y ocho cuentan con estrella Michelin.

También alcanza una cifra histórica en su oferta de experiencias gastronómicas, con 32 propuestas para disfrutar de la cocina y los productos valencianos más allá de la mesa.

Durante diez días, los comensales podrán elegir entre una amplia variedad de propuestas, desde arroces tradicionales y recetas mediterráneas hasta tapas creativas, fusiones internacionales y cocina de autor.

Los precios se mantienen respecto a ediciones anteriores, con menús de 28 euros al mediodía y 36 euros por la noche, bebidas no incluidas.

Los ocho restaurantes con estrella Michelin -Arrels, La Salita, Riff, Lienzo, Fierro, Fraula, Flores Raras y Simposio- ofrecerán menús especiales de 80 euros al mediodía y 100 euros por la noche.

A ellos se suman once restaurantes Gourmet, reconocidos en guías gastronómicas como Repsol, Michelin o We’re Smart Green Guide, con propuestas de 48 y 56 euros, respectivamente.

"Cuina Oberta se enmarca en nuestro proyecto València, Despensa del Mediterráneo, con el que desde la Fundación Visit València impulsamos una gastronomía vinculada al producto local, de temporada y de proximidad", explicó la concejala de Turismo, innovación e Inversiones y presidenta de la Fundación Visit Valencia, Paula Llobet.

Presentació de Cuina Oberta 2026. EE

"Una apuesta que refleja nuestra identidad mediterránea y pone en valor el trabajo de productores, cocineros y comerciantes, así como el papel de la cocina como expresión de nuestra cultura y creatividad", señaló.

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, indicó que "Cuina Oberta refleja cómo está evolucionando el turismo gastronómico: ya no buscamos únicamente comer bien, sino vivir la gastronomía, conocer el origen de los productos y aprender de quienes los cultivan y los transforman".

En este sentido, dijo que las 32 experiencias de esta edición "permiten conectar gastronomía, territorio y cultura, y acercar a los visitantes a nuestra manera de vivir y de comer".

"En Saiti llevamos años participando en Cuina Oberta porque creemos que la alta gastronomía también tiene que ser cercana y estar al alcance de quienes sienten curiosidad por descubrirla", explicó Vicente Patiño, chef de Saiti y director gastronómico de Valencia Best Places.

"A veces basta con sentarse a la mesa y dejarse llevar para descubrir un mundo de sabores, texturas y sensaciones que no esperabas, incluso para reencontrarte con recuerdos a través de un plato. Cuina Oberta nos permite abrir nuestras puertas a nuevos comensales, invitarles a probar sin prejuicios y demostrar que la alta gastronomía, por encima de todo, está hecha para disfrutarla", agregó.

Nuevos restaurantes

La edición de otoño incorpora once restaurantes que participan por primera vez: Amancaes, Arrocería L’Estibador, Clem Café, Colmado de la Lola, Félix Chaqués Restaurant, La Ferrera, Las Tenerías (MYR Hoteles), Linaje, No Bar, Pago de Tharsys y Pasqual & Sheila (Av. Francia).

Las nuevas propuestas reflejan la diversidad y el dinamismo de la gastronomía valenciana.

Plato de uno de los restaurantes de Cuina Oberta. Cuina Oberta

Además de sentarse a la mesa, Cuina Oberta invita a descubrir todo lo que hay detrás de cada producto y elaboración.

Los amantes de la gastronomía podrán elegir entre 32 experiencias organizadas por 23 establecimientos, que incluyen talleres de paella, visitas a la huerta para conocer el cultivo de la chufa y la elaboración de horchata, degustaciones guiadas por chefs, recorridos por viñedos ecológicos y bodegas, así como catas de café y talleres creativos.