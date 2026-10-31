El pueblo más bonito de España con el mejor estofado y un castillo del siglo XI: es Conjunto Histórico-Artístico

En el interior de la provincia de Castellón se encuentra uno de los pueblos con más encanto de la Comunitat Valenciana, reconocido así desde el año 2015.

Se trata de Vilafamés, un municipio que forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España y que destaca por su patrimonio histórico, sus calles medievales y su gastronomía tradicional.

Situado en la comarca de la Plana Alta, este destino conserva un casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural.

Su particular ubicación sobre una montaña ha condicionado la morfología de sus calles, con un entramado de callejuelas estrechas, empinadas y serpenteantes que recuerdan su pasado andalusí.

Uno de los grandes atractivos de la localidad es su castillo, situado en la parte más elevada del municipio. Su origen se remonta a la época musulmana, aunque conserva vestigios de diferentes periodos históricos.

La fortaleza fue conquistada por las tropas de Jaume I en 1233 y posteriormente pasó a manos de distintas órdenes militares.

Aunque sus primeros orígenes se remontan a la época andalusí, los restos más antiguos que se conservan actualmente corresponden al siglo XIV. Durante las guerras carlistas del siglo XIX sufrió importantes transformaciones, entre ellas la construcción de su característica torre central circular.

El recorrido por Vilafamés también permite descubrir otros rincones destacados, como la Roca Grossa, una enorme formación de rodeno situada junto al casco antiguo.

Según la tradición popular, quienes la visitan deben pedir tres deseos. También sobresalen la iglesia de la Sangre y la iglesia parroquial de la Asunción.

Gastronomía

La gastronomía es otro de los grandes reclamos del municipio. Entre sus recetas tradicionales destaca la olla, un plato de cuchara típico de la cocina de interior, junto al tombet, la paella y la carne a la brasa acompañada de allioli.

La repostería también ocupa un lugar importante en la cocina local. Entre sus elaboraciones más características se encuentran los dulces almendrados, las cristines, los pastissos de boniato y el singular coc de farina.

A ellos se suman productos autóctonos como el aceite de oliva y los vinos de la zona, especialmente los elaborados con uva macabeo.

Además, Vilafamés cuenta con el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni (MACVAC), ubicado en un palacio del siglo XV. En sus salas se pueden contemplar obras de artistas de reconocimiento internacional como Picasso, Tàpies o Guayasamín.