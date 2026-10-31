El parque de la Navidad más grande de Valencia abrirá el 27 de noviembre: 4.000 m2 con toboganes de 10 m de altura

Ya hay fecha de apertura del parque hinchable más grande de Valencia: la ciudad prepara por Navidad un recinto de 4.000 m2 donde los niños podrán disfrutar de un "mega laberinto", saltar sin parar en un wipeout y hasta deslizarse por diferentes toboganes.

Se trata del Parque WOW, un macro hinchable combinado con un circuito en el que encontrar actividades como toboganes de hasta 10 metros de altura, torres de escalada, zonas de saltos y una zona infantil exclusiva de 0 a 6 años.

Del 27 de noviembre al 10 de enero, es momento de descubrir el plan navideño ideal para disfrutar en familia, sin importar la edad, junto al Centro Comercial Bonaire, en Aldaia, Valencia.

La entrada tiene un precio de 12 euros si se adquiere por la web; y de 15 euros si se compra en taquilla. Además, dispone de dos turnos a elegir, de mañana o tarde. La entrada es gratis para los bebés menores de 24 meses.

La organización también pone a disposición del público el pack familiar, "con el mejor precio por persona": 2 adultos y 2 niños, con acceso por la mañana o por la tarde, por 42 euros. "Ahorras 18 € frente a taquilla", informan.

Además del parque, en Navidad levantan dos carpas de circo en Valencia, una en Bonaire y otra en La Marina: con el Pase Navideño WOW existe la posibilidad de vivir los tres espectáculos por solo 39 €.

Los niños menores de 12 años deben ir con un adulto, y ese adulto tiene que llevar su entrada adquirida.

"Solo si un niño tiene más de 12 años podrá entrar solo a la zona de saltos. Si tiene menos de 12, deberá acompañarle como mínimo un adulto con entrada", indica la página web.

Atracciones

Parque Wow dispone de un MegaCircuito: más de 200 m2 para los más atrevidos de rampas, escalada y túneles en un circuito "donde podrán desafiar a cualquiera y demostrar quién vale".

Los más pequeños, de 0 a 6 años, podrán jugar en la piscina de bolas y lanzarse por tres toboganes distintos que acaban en el mismo sitio. "Salir de ahí es la parte difícil".

Separado del MegaCircuito para que jueguen a su ritmo, también habrá una zona infantil exclusiva donde se levantará un castillo y habrá bolas blandas.

Pack de cumpleaños

Otras de las opciones que ofrece WOW es "el pack de cumple definitivo": "una opción pensada para que solo tengas que llegar y celebrar; sin sesiones cerradas, sin prisas, con menú a elegir y todo lo necesario".

Con un mínimo de seis niños, y a un precio de 20, cada menor tendrá entrada al parque sin límite de tiempo, con acceso a todo el recinto y circuito y a la zona reservada en restauración.

Incluye el menú a elegir con bebida y un detalle especial para el cumpleañero como recuerdo del gran día.

Por seguridad, es obligatorio que un adulto con entrada supervise a cinco niños dentro del parque.