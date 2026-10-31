Juan Arnau, fundador de Elrow, apuesta por Valencia como "proyecto de futuro": "Somos inconformistas por naturaleza"

Siendo "inconformistas por naturaleza", la familia Arnau no podía quedarse con la espinita de volver a desembarcar toda su locura en Valencia.

Porque este 2026 hasta 20.000 personas vivirán un Halloween de lo más espeluznante: 12 horas de música y un divertido caos, desde las 14:00 hasta las 02:00, repartido en tres escenarios.

Muchos valencianos lo pedían, y desde 2024 no habían vuelto a liarla, pero si tiene algo claro Juan Arnau, uno de los fundadores de Elrow, es que en la terreta siempre se han sentido como "en casa".

El Recinto Internúcleos de Sagunto será el escenario para vivir la noche más terrorífica del año. En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, el dueño del festival afirma que si algo tenía claro, era que si volvían a Valencia, "lo hacíamos a lo grande".

"Para nosotros Valencia es un proyecto futuro. Queríamos encontrar un espacio adecuado a nuestra creatividad. Sagunto nos ofrece una explanada súper grande para poder crecer en el futuro.", explica, en alusión a la estricta normativa de sonido que ya ha condicionado algunos eventos en la capital.

Sobre el terreno, ya hay desplegadas carpas belgas y holandesas: "Son las grandes carpas de circo; nos gusta hacer los shows muy inmersivos. Este año contamos con dos grandes escenarios, uno que es el propio de elrow y el otro que será más de Hard Techno".

"Además de todo esto, tenemos una gran plaza en el centro: será un espacio creativo donde van a pasar cosas, túneles del terror, compañías de teatro de calle...", avanza.

Elrow en su edición de Halloween. M. González Puig

Sobre los valencianos, Arnau guarda un cariño especial: "Siempre nos han seguido allá donde hemos estado; tanto en Florida en su época como en Monegros".

Pero no solo será la Comunitat Valenciana el lugar donde aterrice este sábado 31 de octubre Elrow: todo está listo también en Milán y Londres, con sus respectivas ediciones de Horroween.

Madrid completaba el cartel de los cuatro eventos para esta fecha señalada, sin embargo, la dirección decidió suspender la fiesta este jueves a raíz del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Un reloj suizo

Para que todo se dé a la perfección en un show de estas características, son muchas las personas que trabajan a destajo y con la precisión de un reloj suizo.

Sorprender cada vez no es fácil, pero la saga Arnau lleva en la cúspide desde hace 150 años, y ese tiempo les da un aval allí donde aparecen.

Un equipo creativo de entre cuatro y cinco personas se dedica a desarrollar el guion de todo el espectáculo, "desde que la gente entra por la puerta hasta que se va".

"Cuando es formato festival es más complicado. Si hay un único escenario te dedicas a hacer una escaleta de teatro con unos momentos especiales para esas 10-12 horas, pero en este caso esa escaleta se divide en los tres escenarios que hay y, además, hay un guion para todas las compañías de teatro de calle que irán haciendo actuaciones itinerantes", explica.

No hay otro secreto que sentarse y "desglosar todas las horas en los momentos 'wow' para cuadrarlo con los line-ups (horarios de actuación de los artistas) y los DJs" y, a partir de ahí, estructurar todas las escenas que sucederán. Porque todo está marcado, nada sucede por casualidad.

"Elrow funciona un poco como un show de teatro", aclara Juan Arnau.

Elrow en su edición de Halloween. elrow

"Desde la nave saldrán más de 70 containers de 12 metros. Es un mega reto logístico y organizativo porque empleamos a unas 2.500 personas en un único día en toda Europa", precisa el fundador.

Además, cuentan con cuatro muelles de carga, de los que pueden salir 15 tráilers cada día y con un destino diferente.

"El formato tour está pensado para que al menos haya cinco equipos independientes que puedan hacer festivales entre 10.000 y 30.000 personas", añade.

La formación y preparación es clave, y más, si puede haber hasta puedan estar celebrándose cinco shows al mismo tiempo. "Esa es la magia", revela.

"La familia Arnau somos inconformistas por naturaleza y siempre intentamos mejorar, innovar, crear y sorprender; es el objetivo de la marca. Si no estuviéramos invirtiendo tiempo, cariño y dedicación a la marca, seguramente la gente dejaría de seguirnos", opina.