Gran fiesta del almuerzo el 14 de noviembre con degustación gratuita de tres bocadillos, música, humor y artesanía

Diez años después de comenzar a reconocer los mejores esmorzars de la Comunitat Valenciana, Amstel celebra el aniversario de los premios Cacau d'Or con la creación del Gran Cacau d'Or, un galardón especial que reunirá a establecimientos premiados a lo largo de esta década para elegir al campeón de campeones del almuerzo valenciano.

Por primera vez, bares que ya saben lo que significa conquistar un Cacau d'Or volverán a medirse entre ellos para conseguir este nuevo reconocimiento con el que se pretende seguir poniendo en valor una de las tradiciones gastronómicas y sociales más arraigadas.

El público podrá conseguir una de las 50 entradas dobles para asistir el próximo sábado 14 de noviembre al gran homenaje al 'esmorzar', con degustación gratuita de los tres bocadillos finalistas, música, humor, artesanía y la I Mostra de l'Esmorzar.

El evento contará con dos sesiones: de 9:00 a 11:30 horas y de 12:00 a 14:30.

Para participar, del 21 de septiembre al 31 de octubre, los consumidores deberán almorzar en uno de los bares o restaurantes adheridos a la promoción acompañando su almuerzo de una cerveza de la gama Amstel.

Recibirán un pincode que deberán introducir, entre las 8:00 y las 12:00, en somosdebarra.bar/pagina/amstel-cacaudor, donde podrán votar por su establecimiento favorito y participar para conseguir una entrada doble.

Quienes quieran asegurar su asistencia también podrán adquirir anticipadamente su entrada en la web por diez euros más un 10% de gastos de gestión, que incluye los tres bocadillos finalistas, una cerveza, cacaos y olivas.

La gran final

La gran final será mucho más que la elección del Gran Cacau d'Or, convirtiéndose en una celebración alrededor del esmorzar, la música, el humor y la artesanía valenciana.

Combinará la degustación de los almuerzos finalistas con música en directo de Zzoilo y Kid Rizzo DJ, el humor del monologuista Raúl Antón y la participación de los artesanos valencianos Ana Illueca y Adrián Salvador.

Premios 'Cacau d'Or'. EE

Además, los asistentes podrán conseguir premios directos y adquirir productos relacionados con el almuerzo.

Un jurado profesional encabezado por el periodista y divulgador gastronómico Paco Alonso será el encargado de valorar las propuestas finalistas y elegir al primer Gran Cacau d'Or, que se dará a conocer en la gala del próximo jueves 26 de noviembre en la localidad valenciana de Alzira.