Gran feria de la miel ideal para visitar desde el 6 de noviembre: degustaciones, talleres y mercado de artesanía

La localidad de Montroy volverá a acoger la Feria Valenciana de la Miel. En esta trigésima edición, que tendrá lugar del 6 al 8 de noviembre, combinará gastronomía, artesanía, divulgación y actividades dedicadas al mundo de la apicultura.

En total, medio centenar de expositores se darán cita en la localidad de la Ribera Alta para ofrecer productos relacionados con las abejas y otras elaboraciones gastronómicas y artesanales.

En concreto, los visitantes podrán adquirir distintas variedades de miel, además de polen, propóleo, jalea real y cera, entre otros productos derivados de la colmena.

Además de productos naturales, los asistentes podrán disfrutar del XXIX Concurso Nacional de Mieles, que reconocerá la calidad de las elaboraciones presentadas por los apicultores. La entrega de premios está prevista para el domingo 8 de noviembre, a las 13:30 horas, en la plaza de España.

El certamen constituye una de las actividades más representativas de la feria y contribuye a dar visibilidad al trabajo de los productores. Durante el acto también se entregarán los reconocimientos conocidos como Abelleta d'Or, vinculados a la trayectoria y la promoción del sector apícola.

La programación incluirá asimismo las Jornadas Técnico-Apícolas FIVAMEL 2026, previstas para el sábado 7 de noviembre por la mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Entre los asuntos que se abordarán figura la aplicación de la tecnología al seguimiento de las colmenas, además de la producción de miel ecológica en parques naturales.

Actividades

La feria también contará con un mercado artesano y propuestas culturales que permitirán descubrir diferentes aspectos del universo de las abejas. Estas actividades buscan acercar la apicultura tanto a los profesionales como a los visitantes interesados en conocer mejor una actividad tradicional.

La relación de Montroy con la producción de miel forma parte de la identidad del municipio. FIVAMEL contribuye a mantener viva esta tradición y a dinamizar la economía local mediante la llegada de visitantes, el comercio y la gastronomía.

Además, la celebración sirve para recordar la importancia de las abejas en la polinización y en el mantenimiento de los ecosistemas. Durante tres días, la localidad ofrecerá una oportunidad para conocer de cerca el sector, comprar productos directamente a los expositores y disfrutar de una feria que alcanza treinta ediciones poniendo en valor la miel valenciana.