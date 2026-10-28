Begoña Rodrigo, chef: "Para que las croquetas de pollo queden cremosas, hay que tostar bien la harina antes de verter la leche"

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Begoña Rodrigo se ha consolidado como una de las chefs más influyentes de la alta cocina española. Al frente de La Salita, en Valencia, ha construido todo un universo gastronómico que le ha llevado a conseguir una estrella Michelin y tres Soles Repsol.

Pero en ese camino al estrellato, tras ser la ganadora de la primera edición de Top Chef España en 2013, compartió en Recetas por 5 euros platos económicos y sencillos de preparar, donde demostraba que se podía comer bien con un presupuesto ínfimo.

Pocas recetas gustan tanto en España como unas buenas croquetas caseras, el plato de aprovechamiento por excelencia. Begoña Rodrigo enseñó entonces sus trucos para conseguir una textura bien cremosa: "Hay que tostar bien la harina antes de verter la leche".

A juicio de la chef, "las sobras no se tiran, se guardan". Por eso, de un plato de pollo al horno se puede preparar un relleno perfecto para unas croquetas caseras.

"El pollo se corta bien pequeñito, con piel y todo, que es donde guarda el sabor. Hay que picarlo bien fino y añadir mostaza, especias…", explica.

Para Rodrigo, preparar la bechamel "es el talón de Aquiles" y señala cómo hacerlo correctamente: "Para que no quede con grumos, hay que añadir la harina, tostarla bien y conseguir que quede bien incorporada con la cebolla. Así conseguiréis que no os quede con tropezones".

"Echamos la leche templada. Queremos que las croquetas queden suaves y ligeras, que no quede una bechamel densa ni pesada", prosigue.

Después, añade la leche templada y la salsa de cocinar el propio pollo, y deja reducir bien durante unos 15 o 20 minutos, "por lo menos".

Según indica, la masa se deja reposar en la nevera durante toda una noche "para poder trabajarla mucho mejor". "Pasado ese tiempo, volvemos para freírlas. Es fácil, pero delicado", apunta.

Las croquetas de pollo de Begoña Rodrigo. EE

También añade sal al huevo porque "una chispita en la mezcla siempre está bien".

Respecto al pan rallado, recomienda usar pan duro y partirlo en trozos grandes: "A mí me gusta que el pan rallado tenga tropezones. Cuando el pan es bueno y tiene una buena corteza, no me gusta rallarlo fino".

Otro de los trucos que revela es "evitar echar a las croquetas exceso de harina". "La harina hace que no entre el aceite hasta dentro y que no se abran. Ya llevan la harina de la bechamel y esa es suficiente", advierte.

Además, aconseja no tocarlas mucho al pasarlas por el pan rallado: "Si se tocan, se hacen agujeros y se abren con el aceite. Podemos rebozar todas y congelarlas".

"Nunca se meten congeladas en el aceite caliente, porque se abrirán. Hay que dejar que pierdan el agua. Y el aceite, que esté bien caliente. Para mí las croquetas deben estar calientes, no frías", concluye, antes de emplatar.