El restaurante familiar valenciano que conquistó a Karlos Arguiñano: "Elegancia justa, corte clásico, sala diáfana"

A pocos kilómetros de Valencia, en el municipio de Chiva, se encuentra un restaurante familiar que ha conseguido conquistar el paladar del popular cocinero Karlos Arguiñano, que lleva más de dos décadas visitando el establecimiento.

Se trata de La Orza de Ángel, un negocio que nació del esfuerzo de un matrimonio y que, con el paso de los años, se ha convertido en un referente gastronómico de la zona.

Su ubicación, cerca del Circuit Ricardo Tormo de Cheste, también ha favorecido la llegada de conocidos pilotos del mundo del motor, como Dani Pedrosa y Michael Schumacher.

La relación de Arguiñano con el restaurante comenzó a través de su amistad con Ginés Guirado Parra, con quien compartió la aventura del Arguiñano Racing. Desde entonces, el chef vasco ha mantenido el establecimiento entre sus lugares habituales cuando visita la provincia de Valencia.

Uno de los platos que más le han conquistado son los huevos rotos con boletus edulis y mousse de foie, una de las especialidades de la casa. Esta elaboración, que se ofrece por 20 euros, combina huevos de granja con setas y foie, una mezcla de sabores que se ha convertido en uno de los grandes reclamos de su carta.

Sin embargo, la oferta gastronómica va mucho más allá. Entre sus propuestas figuran el pulpo al horno, las croquetas de gamba rallada, el bacalao fresco a la brasa, las chuletillas de cordero lechal, el entrecot y el redondo de rabo de toro. Una selección que mantiene como protagonistas los productos de calidad y las recetas de inspiración mediterránea.

Uno de los elementos diferenciales de La Orza de Ángel es su horno de leña, que el propio establecimiento considera el corazón de su cocina. En él preparan carnes, pescados y mariscos, además de elaborar propuestas que aprovechan el sabor característico que aporta este método de cocción.

El espacio también contribuye a la experiencia. El comedor principal, con capacidad para alrededor de 80 personas, presenta una decoración clásica y elegante.

El creador de contenido gastronómico Pablo Cabezali, conocido como Cenando con Pablo, resumió su estilo con una descripción muy concreta: "Elegancia justa, corte clásico, sala diáfana".