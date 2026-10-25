Vicente e Iván, hermanos con un local en un pueblo de 3.900 vecinos, abren en Valencia: "Con el legado de nuestra tatarabuela"

Soap Burger ya ha hecho su desembarco en la ciudad de Valencia tras años de trabajo en los que se han labrado una reputación desde Villar del Arzobispo, su pueblo natal en plena Serranía.

De hecho, Soap consiguió un reconocimiento nacional hace escasos meses cuando su hamburguesa Umami Queen consiguió el tercer premio en el certamen Best Burger Spain, un impulso que les puso en el mapa de las mejores hamburgueserías nacionales pese a estar exclusivamente en un pequeño pueblo del interior de la provincia de Valencia.

Pero Soap tiene una historia detrás de todo. Nada es casualidad. Tampoco su nombre. En cualquier pueblo, las familias tienen motes y mal nombres. También los hermanos Vicente e Iván Trinidad, conocidos como los jaboneros.

¿Por qué? Porque su tatarabuela ya hacía jabón hace más de un siglo desde Villar del Arzobispo. El mote fue pasando de generación en generación hasta que los hermanos Trinidad decidieron convertirlo en su razón de ser. Aplicar la tradición a un nuevo lenguaje asociado a la hostelería.

De ahí su lema: "Con el cariño que nuestra tatarabuela hacía jabones, nosotros hacemos burgers". Es una declaración de intenciones en toda regla. Las hamburguesas son un producto al que darle lustre, no simplemente una moda pasajera.

"No queremos ser una hamburguesería más. No nos gustan las modas, las tendencias o los inventos que se están aplicando a nuestro sector. Queremos las mejores hamburguesas que podemos y sabemos hacer. Y esa es nuestra motivación", explica Vicente Trinidad.

Carne elegida a conciencia en Galicia, pan realizado al detalle y salsas caseras son su carta de presentación para llegar a la Gran Vía Marqués del Turia de Valencia con un local creado a partir de su nueva marca en la que siempre está muy presente su historia y su pasado.

No en vano, el postre Fake Soap es un homenaje que representa los orígenes familiares. Se trata de un trampantojo, diseñado por el maestro chocolatero Mario Padial, compuesto por una crema de vainilla natural, una pastilla de jabón comestible con sabor a pantera rosa y un aire de lima limón. Todo dentro de una bañera.

"Somos muy conscientes de la competencia que existe en el ámbito de las burgers, pero no nos preocupa. Llevamos años haciendo hamburguesas, no somos nuevos pese a nuestra juventud. Sabemos lo que queremos y hemos comprobado que nuestras creaciones gustan tanto al público como a los expertos y eso nos da mucha tranquilidad", indica Vicente Trinidad.

"Nuestro nuevo local en Valencia refuerza una estrategia que comenzó hace años y que nos ha permitido convertir una de nuestras burgers en la mejor de la Comunitat Valenciana y la tercera de España. Algo impensable. Ahora toca disfrutar del camino y de nuestro desembarco en la ciudad", apostilla Iván Trinidad, cofundador de la empresa.