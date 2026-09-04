El mercadillo ambulante ideal para visitar todos los viernes de cada mes: 200 puestos con ropa vintage y productos de bazar

Los mercadillos ambulantes son una de las principales atracciones de ocio durante la semana. En prácticamente todos los barrios de Valencia cientos de puestos se dan cita los siete días de la semana y ponen a la venta productos que cuesta encontrar hasta en las mejores tiendas.

Uno de los más populares es el mercadillo ambulante del barrio de Benimaclet, una de las zonas más tradicionales de Valencia y la parte de la ciudad en la que reside gran parte de la comunidad estudiantil por su cercanía con las universidades.

El mercadillo se celebra todos los viernes del año de 9:00 a 14:00 horas, aunque el horario puede ampliarse hasta las 15:00 en determinadas vísperas de festivos autorizados. En los días festivos, su celebración depende de la autorización municipal.

Los puestos se distribuyen por diferentes puntos del barrio, principalmente en la plaza de Benimaclet y las calles Sant Esperit, Juan Giner, Utiel, Murta y Reverendo Rafael Tramoyeres.

Entre los productos de los casi 200 puestos con los que cuenta, destacan especialmente la ropa, el calzado, los complementos, la bisutería y diferentes artículos textiles. También hay puestos de segunda mano, bazar, productos para el hogar, plantas, flores y artículos de herbolario.

Uno de sus principales atractivos son precisamente los precios, ya que permite encontrar prendas y productos cotidianos a un coste más reducido que en muchos establecimientos convencionales. Además, su ambiente de barrio convierte la visita en un plan habitual para vecinos y compradores.

Para llegar hasta el mercadillo existen diferentes opciones de transporte público. La estación de Metrovalencia de Benimaclet se encuentra a pocos minutos a pie y cuenta con las líneas 3, 4, 6 y 9. También hay varias líneas de autobús con paradas próximas al recinto.

En cuanto a recomendaciones, los usuarios aconsejan acudir a primera hora, ya que, aunque los puestos suelen tardar un rato en terminar de montarse, es el mejor momento de la jornada para encontrar prendas de segunda mano a buen precio.