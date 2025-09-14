Un restaurante de un pueblo de Castellón está nominado a los premios TheFork: "Se cocina sin pretensiones ni etiquetas"

Un restaurante de un pueblo de Castellón está nominado a los premios TheFork. Vermuda

Los premios TheFork han decidido nominar a un restaurante de Castellón como una las mejores aperturas del 2024 en España. En concreto, desde la nominación destacan "la cocina sin pretensiones ni etiquetas" que realizan.

Entre las 41 nominaciones de esta nueva edición de TheFork Awards con Mastercard figuran cuatro restaurantes de la ciudad de Valencia, y cinco contando el local situado en el municipio de Alcossebre, en Castellón.

Este último es el restaurante Vermuda. Es la Vermutería de Atalaya, un espacio informal donde han recuperado aquellos platos tan míticos que ya formaban parte de nuestra identidad y que tanto recordaban nuestro clientes, pero que no encajaban en un menú degustación.

"Sentíamos la necesidad de retomarlos y crear un concepto más distendido donde lo que prime sea el producto", explican desde el restaurante.

Además, detallan que cuentan con un horno de brasa por el que se pasan los pescados de lonja y chuletones de vaca madurada.

"La carta poco a poco evoluciona, a medida que el chef de Vermuda, Facundo Carlucci, crea recetas y platos nuevos que definen la personalidad de este local", detallan.

Destacan que Vermuda "es sobre todo divertido y distendido, sin pretensiones ni etiquetas". "Se cocina a sentimiento lo que la temporada nos trae, de ahí que en otoño o invierno podáis encontrar una larga lista de platos fuera de carta", añaden.

Interior del restaurante Vermuda.

Este restaurante, recomendado por el chef Jeroni Castell, es uno de los más de 40 nominados a la nueva edición de premios TheFork.

Las votaciones están abiertas desde el 8 de septiembre, y así permanecerán hasta el 19 de octubre. Durante este tiempo, cualquiera puede entrar en la web a votar por su restaurante favorito. Después el 3 de noviembre se celebrarán y entregarán los premios.

Alcossebre

Este pueblo de poco más de 2.000 habitantes es un núcleo perteneciente al municipio de Alcalá de Chivert, en la provincia de Castellón. Consta de dos núcleos tradicionales, Alcocebre y Capicorp, y de diversas urbanizaciones, entre las que destacan Las Fuentes y El Pinar.

Su principal reclamo son sus playas, pero también lo hacen sus múltiples oportunidades turístico-deportivas, especialmente enfocadas hacia disciplinas como el ciclismo o el senderismo. Aunque también a la navegación por sus diferentes puntos costeros.

De Alcossebre también llama mucho la atención su gastronomía con platos típicos como la Ollas Gaspatxera, el Rostit, el pulpo con patatas, el Suquet de Peix, el conejo con caracoles o la amplia variedad de arroces.

Junto a este bonito y poco masificado pueblo tenemos también el Parque Natural de Sierra de Irta, el cual forma un espacio protegido de 12.000 hectáreas ideal para una escapada de verano.