El bonito nombre del hijo de Arturo Valls: significa "guerrero" y es muy común en los recién nacidos en Valencia

El valenciano Arturo Valls se ha convertido en uno de los humoristas y presentadores más reconocidos del panorama nacional. Su carisma, su humor espontáneo y su participación en la serie Camera Café o como presentador en el programa Ahora Caigo le han llevado a la cima del entretenimiento televisivo en España.

El actor y presentador recibió a EL ESPAÑOL el pasado agosto, durante la promoción de la comedia Los futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata, basada en la saga de literatura infantil escrita por Roberto Santiago e ilustrada por Carles Lluch, Guillermo Esteban y Enrique Lorenzo.

Recién cumplidos los 50, Arturo Valls es lo más fiel posible a cuando se cuela en los comedores de las casas. Divertido, ocurrente, buen conversador… Su modus vivendi es habitar permanentemente una sonrisa. Así lo desribió este diario.

Desde que se tirara al ruedo de la pequeña pantalla a mediados de los noventa, Arturo no ha parado. De hecho, este verano estuvo en el programa de A la Fresca de À Punt, donde recordó sus inicios televisivos en el canal regional.

Empezó presentando el programa ¿Por cuánto?, donde retaba a la gente de la calle a cumplir desafíos para poder ganar dinero.

En 1998 debutó en el ámbito nacional con Caiga Quien Caiga. Después no tardó en presentar ¡Ahora caigo! (2011-2021), Me resbala (2013-2021), Pasapalabra (2020-2024) o Mask Singer (2020-presente), lo que le ha convertido en uno de los reyes de los concursos.

Valls también confesó en el magacín vespertino de la televisión valenciana que, tras el éxito cosechado por todo el país, viene "menos a Valencia de lo que le gustaría". "Siempre es un placer volver a casa", afirmó.

Hace apenas una semana publicó en su cuenta de Instagram fotografías en las que mostraba su estancia en su tierra natal, "la terreta". "A few days in the little land. Unos días en la terreta", escribe, con humor.

En las fotografías se le ve disfrutar de algunos de los elementos más representativos de la cultura valenciana, como hacer ciclismo por la Comunitat Valenciana, tomar cassalla o un cremaet, visitar la mítica discoteca de la Ruta del Bakalao, Chocolate, o disfrutarndo de un partido en el estadio del Valencia CF, el Mestalla.

De su vida personal se sabe lo justo. Se casó con Patricia María Santiveri hace dieciséis años y tuvieron un hijo, Martín, de 15.

Su única relación conocida fue con Eva González (44), que posteriormente se casaría y divorciaría de Cayetano Rivera (48). Siempre ha sido discreto con su vida privada y aunque los paparazzi le hayan seguido en alguna ocasión, siempre ha puesto buena cara.

Significado

Martín es el nombre de su hijo con Patricia María Santiver, nacido en 2009 y el único de la pareja. De los niños nacidos en la década del 2020 en la provincia de Valencia, Martín se encuentra en el podio.

El nombre se sitúa entre los favoritos de los padres para sus hijos varones. De hecho, hay 758 Martín registrados en la provincia y se encuentra en tercera posición, por detrás de Mateo (894) y Marc (854).

El origen de Martín es latín. Proviene de "martius" y significa "guerrero" o "consagrado al dios Marte". Marte era el dios de la guerra, según la mitología grecoromana, y este nombre está estrechamente relacionado con este dios griego, posteriormente adoptado por la mitología romana.

Arturo Valls posa para EL ESPAÑOL. Laura Mateo EL ESPAÑOL

Representa a personas "valientes, determinadas y con una gran capacidad de liderazgo y estrategia". Suelen ser individuos con un fuerte sentido del honor, disciplinados, y con una voluntad inquebrantable para enfrentar desafíos.

Como curiosidad, Martínez es un apellido patronímico español difundido en España y América. Se originó a partir del nombre del padre; en este caso, Martín. La terminación -ez significa "hijo de", de modo que las personas que se apellidan de esta manera descienden de algún ancestro llamado Martín.