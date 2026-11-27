Paula Carsí (Ford): "No tuve que elegir entre mi tierra y mi ambición, 'Quédate' me enseñó que no eran opuestas"

El Vicerrectorado de Empleo, Formación Permanente y Lenguas de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha celebrado el décimo aniversario de su programa de impulso al empleo, 'QUÉDATE'.

Entre los testimonios ha destacado el de Paula Carsí, Global Director Manufacturing AI/ML Platforms & Advanced Hubs en Ford, quien participó en 'QUÉDATE' antes de incorporarse a la compañía, que la captó a través de esta iniciativa.

"No tuve que elegir entre mi tierra y mi ambición, 'QUÉDATE' me enseñó que no eran opuestas. Hoy lidero equipos globales y quiero que se entienda bien lo que eso significa. He podido generar impacto sin renunciar a mis raíces.", ha destacado Carsí.

El encuentro ha reunido a antiguos participantes del programa, muchos de ellos actualmente en puestos directivos, y a representantes de las más de 85 empresas que han colaborado con esta iniciativa a lo largo de sus diez ediciones.

Además, ha servido para hacer balance de la trayectoria del programa y poner el foco en la evolución profesional de quienes participaron en él y se han convertido en reconocidos profesionales.

Junto a Carsí, también ha compartido su experiencia María Ángeles Espinosa Molina, Technology Manager en PwC y antigua participante del programa, quien ha destacado que "una de las mejores cosas que puede hacer una universidad por ti es darte oportunidades antes incluso de que sepas que las necesitas".

Por su parte, Silvia Giménez Hernandis, Buyer en Stadler y también antigua participante del programa, ha puesto en valor la capacidad de la iniciativa para identificar habilidades que van más allá de la formación y la experiencia.

Premio a la fidelidad

En el marco del aniversario, el rector de la UPV, José Esteban Capilla Romá, y la vicerrectora de Empleo, Formación Permanente y Lenguas de la UPV, Elena de la Poza Plaza, han hecho entrega de premios a Airbus, Ford, Grefusa, Stadler y Torrecid por su participación y fidelidad con el programa desde la primera edición, así como por su compromiso continuado con el talento joven.

El acto ha distinguido también a Óscar Miralles, director de Personas y Valores de Grupo La Plana, por dinamizar y dirigir los retos del programa desde sus inicios y ha reconocido al equipo del Servicio Integrado de Empleo de la UPV (SIE-UPV), por impulsar y gestionar la iniciativa, así como a José Millet Roig, quien fue vicerrector de Empleo y Emprendimiento de la UPV durante el arranque del programa ‘QUÉDATE’.

UPV

Durante su intervención, el rector de la UPV, José Esteban Capilla Romá, ha destacado el esfuerzo de la universidad por lograr que "el talento que sale de estas aulas sea cada día más excelente, más brillante, y que de alguna manera sirva al futuro de la sociedad".

Una apuesta que se refleja, entre otros indicadores, en la gestión de alrededor de 10.000 prácticas en empresas cada año y en el liderazgo de la UPV entre las universidades españolas en número de cátedras y aulas de empresa. En cuanto a 'QUÉDATE', Capilla ha resumido el espíritu del programa en dos palabras: "talento y futuro".

La vicerrectora de Empleo, Formación Permanente y Lenguas de la UPV, Elena de la Poza Plaza, ha destacado que una de las novedades de este año es que los participantes reciben una microcredencial que certifica su capacidad de trabajar en equipo.

Por otro lado, ha compartido los resultados de un estudio de seguimiento realizado con los 900 participantes de las ediciones anteriores. Los datos reflejan que más del 90% de los participantes están trabajando actualmente en más de 400 entidades. "No hay que irse. Porque hay futuro aquí”, ha concluido.