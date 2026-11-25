Danny, experto energético: "Para pagar hasta 678 € menos por la calefacción hay que usar el aire acondicionado, no el radiador"

Calentar una vivienda costará bastante más este invierno, incluso si el hogar mantiene exactamente el mismo consumo que la temporada pasada.

Según un estudio del comparador energético Hello Watt, la subida será especialmente pronunciada en los sistemas eléctricos, cuyo coste energético estimado aumentará un 48% respecto al invierno anterior.

"Es importante prestar atención tanto al sistema de calefacción como a la tarifa contratada. La diferencia entre utilizar radiadores eléctricos o una bomba de calor puede suponer cientos de euros de ahorro durante una misma temporada", explica Danny Salazar, director general de Hello Watt.

"Este invierno, muchas familias pagarán hasta un 48% más por calentar sus casas aunque consuman exactamente lo mismo que el año pasado", advierte el experto.

Un hogar que necesite 4.000 kWh de calor útil gastaría unos 1.017 euros si utiliza radiadores eléctricos, frente a los 688 euros de la temporada 2025-2026.

El análisis calcula solo el gasto en la energía consumida (sin términos fijos ni potencia) de un mismo hogar que necesita 4.000 kWh de calor entre octubre y marzo, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), con las tarifas reguladas e impuestos incluidos.

La tensión en Oriente Medio, en un contexto marcado por las dificultades en puntos estratégicos como los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, ha contribuido al encarecimiento del gas y la electricidad.

A ello se suma que la rebaja del IVA al 10% prevista para noviembre y diciembre no se ha activado, por lo que las estimaciones contemplan un IVA del 21% durante toda la temporada.

Alternativas baratas

Los radiadores eléctricos, calefactores y estufas serán los sistemas que más acusarán la subida en términos absolutos.

Con un precio medio estimado del PVPC, la tarifa regulada de luz, de 25,4 céntimos por kWh con impuestos, calentar una vivienda con esta tecnología costará alrededor de 1.017 euros entre octubre y marzo.

Según la compañía, son 329 euros más que el invierno pasado, que se traduce en un incremento del 48%.

Pero hay esperanza. La situación cambia considerablemente con un split de aire acondicionado con bomba de calor, que supondrá un gasto estimado de 339 euros durante la temporada, aproximadamente un tercio de lo que costaría calentar la misma vivienda con radiadores eléctricos.

Sustituir los radiadores por un split permitirá ahorrar unos 678 euros este invierno, manteniendo la misma cantidad de calor útil.

La comparativa por sistema del coste de la calefacción en otoño e invierno. Hello Watt

La aerotermia (una tecnología de climatización renovable que utiliza una bomba de calor eléctrica para extraer energía térmica del aire exterior y aportar calefacción) presenta todavía un coste energético inferior: unos 299 € por temporada.

Es la alternativa más económica en consumo de todas las analizadas, aunque también la que requiere una mayor inversión inicial en instalación.

El gas

El coste estimado de calefacción con gas será de unos 315 euros, frente a los 339 euros de la bomba de calor aire-aire.

Parte de esta ventaja se debe al tope de la tarifa regulada TUR (tarifa regulada de gas natural en España), que mantiene el precio del gas, sin impuestos, hasta el 31 de diciembre en 5,04 céntimos por kWh frente a los 7,09 céntimos a los que habría llegado sin el límite aplicado.

El tope sigue vigente en enero, aunque permite una nueva subida de hasta el 15% del coste del gas: el precio pasaría a unos 5,58 céntimos por kWh de enero a marzo, un 10,6% más todavía lejos del que tendría sin tope.

Esa diferencia no desaparece, es decir, aunque ahora se pague menos de lo que realmente costaría el gas, se genera una deuda que luego se cobrará en futuras facturas, con intereses a partir de 2027.

Según las estimaciones de Hello Watt, el consumo de un hogar tipo con caldera de gas generaría unos 97 euros de deuda en toda la temporada, IVA incluido.

Si se incorpora esa cantidad al cálculo, el coste energético estimado de la calefacción con gas ascendería a unos 412 euros.

En ese escenario, la caldera dejaría de ser más económica que el split y pasaría a representar un incremento del 69% respecto al invierno pasado, frente al 48% de la bomba de calor.

Por eso elegir bien la tarifa también puede ayudar a reducir el gasto en calefacción.