Aldi abrirá una nueva tienda en un pueblo de Valencia el 2 de diciembre: más de 1.000 m2 y más de 150 plazas de parking

Aldi abrirá el próximo 2 de diciembre su primera tienda en Moncada (Valencia) y su cuarto establecimiento en Torrevieja (Alicante).

La primera abrirá de lunes a sábado, de 9:00 a 21:30, y dispondrá de más de 1.000 m2 de sala de ventas y más de 150 plazas de aparcamiento compartidas.

Con estas dos nuevas aperturas, la compañía sigue consolidando su crecimiento en la Comunitat Valenciana este 2026, tras inaugurar supermercados en Paterna y Torrent, y otros dos en Alicante.

La cadena ha experimentado un crecimiento significativo durante los últimos años y ya alcanza las 82 tiendas en la región -28 en la provincia de Valencia, 44 en Alicante y 10 en Castellón-, que suman más de 93.400 m2 de superficie de ventas, además de dos plataformas logísticas, en Sagunto (Valencia) y San Isidro (Alicante).

A cierre de 2026, Aldi cuenta con cerca 1.400 trabajadores y trabajadoras en la comunidad autónoma -más de 760 en la provincia de Alicante, más de 500 en la de Valencia y más de 120 en Castellón-, lo que se traduce en un crecimiento del 11% respecto a 2025 y un incremento acumulado del 35% desde 2023.

Según traslada la firma en un comunicado, todo ello se refleja directamente en la acogida de los hogares valencianos.

"Una de cada dos familias en la Comunitat ya compran en Aldi, superando los 1.030.000 clientes en la región, un 21% más que hace tres años", aseguran.

Calidad, frescos y ahorro

Los clientes encontrarán en los dos nuevos supermercados una variada oferta para el día a día, con especial protagonismo de los productos frescos, la marca propia y las referencias de origen nacional.

En concreto, 9 de cada 10 productos de su surtido son de marca propia y 8 de cada 10 proceden de proveedores nacionales.

La compañía mantiene una estrecha relación con el tejido productivo local: un 12% de sus proveedores nacionales proceden de la Comunitat.

Con motivo de la inauguración, los vecinos y vecinas de Moncada y Torrevieja podrán disfrutar de descuentos especiales en una selección de artículos durante las primeras semanas, que incluirán referencias locales y regionales.

Y es que realizar la compra habitual en Aldi permite a las familias lograr un ahorro de más de 2.400 euros al año.

Por Navidad

Los clientes que visiten los nuevos supermercados de Moncada y Torrevieja también podrán encontrar uno de los lanzamientos de temporada más esperados de la compañía: su gama gourmet Special.

Esta selección reúne más de 150 referencias diseñadas para simplificar la cocina en las celebraciones y cenas navideñas, e incorpora este año más de 60 novedades.

Además, destaca por acercar productos de calidad premium a precios asequibles, ya que el 70% de la gama cuesta menos de 5 euros y el 40% se sitúa por debajo de los 3 euros.

Esta propuesta responde directamente a los hábitos de compra de los hogares de la región ya que, según el último Informe de Aldi sobre compras navideñas en España, al 67,3% de los consumidores de la Comunitat Valenciana les gusta ofrecer productos gourmet a sus invitados.

El 64,3% de las familias valencianas adquiere los alimentos para sus comidas festivas en su supermercado habitual (muy por encima del 51,3% de media nacional) y 8 de cada 10 recurre a la marca propia para equilibrar calidad y presupuesto en Navidad.