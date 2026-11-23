Mercadona y Consum adelantan a las 18:00 horas su horario de cierre en Nochebuena y Nochevieja

Las cadenas valencianas Mercadona y Consum adelantarán a las 18:00 horas su horario de cierre tanto en Nochebuena como en Nochevieja, según han informado este lunes en sendos comunicados.

En el caso de Mercadona, ha anunciado que cerrará sus supermercados en España y Portugal a las 18:00 horas los días 24 y 31 de diciembre, una hora antes de lo que hasta ahora venía haciendo, cuando el cierre se producía a las 19:00 horas.

Con esta iniciativa, la compañía destaca que "continúa avanzando en medidas pioneras que contribuyen a mejorar la jornada laboral de su plantilla, que dispondrá de más tiempo para compartir con familiares y amigos en dos fechas especialmente señaladas".

La nueva medida se suma a la mejora ya implantada este año en materia de conciliación como es la ampliación en una semana más del período de vacaciones, que ha pasado de 30 a 37 días.

En el caso de Consum, la Cooperativa detalla que la medida beneficiará a cerca de 24.000 trabajadores ya que se aplicará también en las plataformas logísticas y en las oficinas. El adelanto a las 18.00 horas supone una hora antes que en los dos últimos años.

La iniciativa responde a una petición del Comité Social, que representa a toda la plantilla y se aplicará al conjunto de la organización. Los supermercados finalizarán su horario comercial a las 18 horas los días 24 y 31 de diciembre, mientras que las plataformas logísticas concluirán también su actividad productiva a esa hora.

En el personal de oficinas, la jornada finalizará tres horas antes de su horario habitual y, en ningún caso, después de las 18 horas. Con este cambio, los trabajadores del turno de tarde podrán finalizar su jornada con el cierre de los establecimientos.

El adelanto, según la cadena, "supone una reorganización que permitirá finalizar antes la actividad en estas dos fechas señaladas haciendo compatible una mejor conciliación para la plantilla con el compromiso de seguir ofreciendo un excelente servicio al cliente".