Los ingenieros apuntan a la flexibilidad energética y el autoconsumo como palancas competitivas para la industria

La flexibilidad energética y el autoconsumo podrían convertirse en dos herramientas clave para favorecer el crecimiento de la industria valenciana a corto y medio plazo, mientras se acometen las inversiones necesarias para ampliar y reforzar las redes eléctricas.

Así lo han subrayado los expertos durante la jornada 'Energía para competir. Redes y flexibilidad para el futuro industrial valenciano', organizada conjuntamente por Iberdrola y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV).

El encuentro ha abordado uno de los principales desafíos para la competitividad industrial: disponer de suficiente capacidad eléctrica para atender las necesidades de las empresas y facilitar la llegada de nuevas inversiones. Según han detallado, "actualmente el 90% de las solicitudes de acceso se rechazan". "Es obvio que la industria necesita una respuesta a corto y medio plazo", han destacado.

Ante este escenario, los ingenieros industriales apuntan a la flexibilidad de la demanda como una alternativa para optimizar el uso de las infraestructuras existentes.

Según David Martín Utrilla, responsable de Planificación de Inversiones (i-DE), se trata de un modelo que permite adaptar determinados consumos industriales a los momentos de mayor disponibilidad energética, mediante la gestión inteligente de los procesos productivos y el uso de sistemas de almacenamiento.

Desde el Colegio insisten en que estas herramientas no sustituyen las inversiones en nuevas infraestructuras eléctricas, pero sí pueden contribuir a aliviar las limitaciones actuales, facilitar la integración de energías renovables y avanzar hacia un sistema energético más eficiente y competitivo.

"La disponibilidad de energía es un factor determinante para atraer inversiones y garantizar el crecimiento de nuestra industria. No podemos esperar únicamente a que se amplíen las redes eléctricas que, por supuesto, son necesarias. Pero necesitamos explorar soluciones que nos permitan aprovechar mejor la capacidad existente y dar respuesta a las necesidades de las empresas a corto y medio plazo. La flexibilidad y la hibridación han de ser algunas de estas soluciones", ha subrayado Federico Torres, presidente del COIICV Valencia.

Por su parte, Iban Molina, delegado Institucional de Iberdrola en la C. Valenciana ha destacado que "la Comunitat Valenciana tiene ante sí una gran oportunidad para reforzar su competitividad industrial a través de la electrificación".

"Contamos con un tejido empresarial dinámico y con proyectos que demandan cada vez más energía limpia como son las industrias, las empresas y la vivienda, por lo que es fundamental anticiparnos y disponer de las infraestructuras eléctricas necesarias para acompañar ese crecimiento. Desde Iberdrola queremos seguir siendo un aliado de las empresas valencianas y contribuir a que la energía sea una palanca de inversión, empleo y desarrollo económico", ha apuntado.

En este sentido, el director general de Energía y Minas, Antonio Miranda, ha reiterado la importancia del autoconsumo en la industria o en sus proximidades, a través de la instalación de placas fotovoltaicas en las propias industrias, de forma que puedan autoabastecerse y reducir la dependencia. Sobre todo teniendo en cuenta que en la Comunidad Valenciana se importa el 50% de la energía eléctrica que se consume.

Asimismo ha destacado la importancia de generar la energía donde se consume. En la mesa debate, moderada por Jorge Aleix, responsable de ingeniería en Grupotec Renovables han participado Antonio Miranda, director general de Energía y Minas; Guillermo Raga, director de i-DE en la Región Este, Miguel Rivas, presidente de ITE y Oscar Palomares, director de Energías Renovables del Grupo Atitlán.

Guillermo Raga, director de i-DE en la Región Este, ha señalado que "la red eléctrica tiene que anticiparse a las necesidades que tendrá la industria, no limitarse a responder a las actuales".

"Por esta razón, i-DE prevé invertir cerca de 2.000 millones de euros en la Comunitat Valenciana hasta 2031, con el objetivo de reforzar y modernizar las infraestructuras eléctricas y aportar la capacidad que requieren los nuevos proyectos industriales. Queremos que la red sea un facilitador de inversión, competitividad y electrificación", ha explicado.

Finalmente, Daniel Javaloyas, decano del COIICV, ha sido el encargado de clausurar una jornada estratégica señalando que "la transición energética será realmente una oportunidad para la Comunitat Valenciana cuando seamos capaces de convertir energía en capacidad industrial, inversión, competitividad y empleo".