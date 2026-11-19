Ford y PowerCo, juntos en el V #ForoEconómicoCV de EL ESPAÑOL, que reunirá a Llorca, Catalá, Mompó, Carrasco, Barrachina o Ximo Puig

EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebrarán los próximos días 2 y 3 de diciembre el V Foro Económico de la Comunitat Valenciana, un encuentro presidido por el director y presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez; y por la vicepresidenta ejecutiva de la cabecera, Cruz Sánchez de Lara; que tendrá lugar en las instalaciones de Innsomnia, en La Marina de Valencia.

Desfilarán en el mismo más de 40 ponentes durante más de 10 horas de intervenciones, conversaciones y mesas redondas que se emitirán en directo desde la portada de EL ESPAÑOL. Ford y PowerCo serán las primeras empresas en intervenir para exponer sus respectivas alianzas industriales con las multinacionales chinas Geely y Gotion.

Lo harán en una mesa redonda que contará con la presencia de Paula Carsí, global director AI/ML Manufacturing Platforms & Advanced Hubs de Ford Europa; Javier Rivera, CFO de PowerCo Battery Spain; y José E. Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València (UPV).

El evento, titulado crecimiento y futuro sostenible, contará con la participación institucional del presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó; la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco; la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; o el expresidente de la Generalitat Valenciana y embajador representante permanente de España ante la OCDE, Ximo Puig, quien inauguró en 2021 la primera edición del foro.

Además, intervendrán cuatro consellers del gobierno valenciano. Se trata de Susana Camarero, vicepresidenta primera y consejera de Vivienda, Juventud e Igualdad; Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero para la Reconstrucción de Valencia y conseller de Medio Ambiente; José Antonio Rovira, conseller de Hacienda y Economía; y Carmen Ortí, consellera de Educación, Cultura y Universidades.

La voz municipal también estará representada por Paqui Bartual, presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y alcaldesa de Xirivella; Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent; Toni González, alcalde de Almussafes; Juan Giner, tercer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias del Ayuntamiento de Valencia; o José Ángel Hernández, teniente de alcalde de Riba-roja de Túria.

Empresas

La empresa valenciana estará representada al más alto nivel por el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat, Vicente Lafuente. A su vez, el V Foro Económico de la Comunitat Valenciana contará con José Luis Vilar, director general corporativo de Nealis; Julio Masid, director general de Obremo; Marta Nogueras, directora general de Lanzadera.

Asistirán también Pablo Gallart, CEO de Grupo Ribera; Dionisio García, CEO de Global Omnium; Jordi Azorín, director territorial de Veolia en la Comunitat Valenciana; Víctor Manuel Martín López, director general de Eurocaja Rural; Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum; o Ibán Molina, delegado institucional de Iberdrola en la Comunitat Valenciana.

Además, intervendrán Rafael Giménez, director médico corporativo de Imed; Agustín Carrilero, director general del Campus de ESIC Business & Marketing School en la Comunitat Valenciana, Diego Revuelta, director de la Zona Sureste de PreZero; o Lidia Saúco, responsable de I+D+i de la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV).

Gremios como la cerámica o el sector inmobiliario estarán representados por Miguel Nicolás, vicepresidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) y Nora García, presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval).

También estarán presentes Enrique Montes, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF); José María Badía, director general de Afín SGR; Felipe Carrasco, secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana; o Eduardo Pascual, secretario autonómico de Innovación de la Generalitat Valenciana.