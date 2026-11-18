Cecotec y el Ayuntamiento de Almussafes (Valencia) han formalizado este miércoles la firma del acuerdo definitivo para impulsar la implantación en la localidad de la gigafactoría de vivienda industrializada del grupo empresarial.

Se trata de un proyecto que prevé una inversión estimada de 150 millones de euros y la creación de alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

El acto, celebrado en la Sala de Conferencias del Centro Cultural de Almussafes, ha contado con la participación del CEO y fundador de Cecotec, César Orts, y del alcalde de la localidad, Toni González.

Ambos han suscrito el documento que permitirá dar continuidad al desarrollo de "una de las iniciativas industriales de mayor envergadura proyectadas en la comarca durante las últimas décadas", tal y como ha destacado la compañía en un comunicado.

La firma supone un nuevo paso respecto al protocolo de actuaciones suscrito el 27 de octubre y "dota de plena solidez a la hoja de ruta", después de superar los correspondientes trámites técnicos municipales y recibir el respaldo unánime de todos los grupos políticos en el Pleno extraordinario del pasado 12 de noviembre.

Durante el acto institucional, ambas partes han coincidido en el carácter estratégico de una iniciativa llamada a dar respuesta a los retos residenciales actuales y a fortalecer el tejido industrial valenciano.

En este sentido, el CEO y fundador de Cecotec, César Orts, ha destacado que "la industrialización a gran escala es la vía indispensable para dar una respuesta eficaz, sostenible y a precios contenidos a la actual demanda de vivienda".

"La formalización de este acuerdo y el apoyo unánime del Pleno de Almussafes proporcionan la estabilidad institucional idónea para seguir avanzando en la planificación de este macroproyecto. Queremos aportar la experiencia de Cecotec en la optimización de procesos productivos masivos para liderar, desde la Comunitat Valenciana, un cambio de paradigma en el sector residencial", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Almussafes, Toni González, ha incidido en el impacto del acuerdo en la diversificación del municipio: "Sin duda, este proyecto responde a una estrategia de futuro destinada a fortalecer la economía local, reducir la dependencia de un único sector productivo y avanzar hacia un escenario de mayor estabilidad y oportunidades laborales".

La nueva planta

Paralelamente a la firma, el Ayuntamiento de Almussafes continúa intensificando las actuaciones necesarias para facilitar la disponibilidad del suelo requerido para la futura planta.

En este sentido, ya mantienen reuniones directas con los propietarios de las parcelas situadas en el ámbito previsto, con el fin de encauzar su adquisición y coordinar de manera anticipada la ordenación urbanística.

La macroplanta del grupo se proyecta en el nuevo sector industrial ZND-IN1, contemplado en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almussafes.

Se trata de un espacio de alta tecnificación con una superficie superior a los 515.000 metros cuadrados, concebido para acoger instalaciones industriales de gran formato y con una conexión directa por carretera y ferrocarril con el Corredor Mediterráneo y el Puerto de València, clave para la distribución logística de las viviendas.

Tal y como publicó este diario, la planta aplicará a la edificación de viviendas procesos avanzados de robotización, automatización y digitalización integral. Las instalaciones tendrán capacidad para producir hasta 6.000 viviendas anuales, lo que equivale a unos 500.000 metros cuadrados construidos.

Para su despliegue técnico, la compañía se apoya en la experiencia de la firma valenciana Casas inHAUS, especialista en modelos de alta gama. Su tecnología permite fabricar y equipar en las instalaciones el 95 % de cada inmueble antes del traslado y montaje definitivo sobre la parcela.

Además, según Cecotec, la implantación de la factoría generará alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos, vinculados tanto a la adecuación inicial de las instalaciones como a su posterior operativa técnica, logística e industrial.