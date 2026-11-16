Geely y la UPV firman un acuerdo estratégico para "impulsar talento e innovación" en la industria de la automoción

Geely Auto España y la Universitat Politècnica de València (UPV) han firmado un acuerdo que establece un marco de colaboración entre ambas instituciones para fomentar el desarrollo del talento universitario, impulsar la formación y el intercambio de conocimiento y explorar nuevas oportunidades de cooperación en el ámbito de la innovación tecnológica y la industria de la automoción.

El acuerdo supone "un nuevo paso" en el compromiso de Geely Auto con España, donde la compañía busca establecer relaciones duraderas con instituciones académicas, centros de conocimiento y agentes del tejido empresarial.

Según establece la universidad en un comunicado, el marco de colaboración "permitirá conectar la experiencia industrial y tecnológica del fabricante con la capacidad formativa e investigadora de la universidad, favoreciendo el intercambio de conocimientos y la identificación de oportunidades de desarrollo conjunto".

La firma es resultado de la visita institucional que la UPV realizó a China el pasado mes de septiembre, encabezada por su rector, José Esteban Capilla. Durante el viaje, la delegación universitaria mantuvo diferentes encuentros con directivos de Geely en la sede central del grupo en Hangzhou.

Entre las principales líneas de actuación previstas destaca la creación de oportunidades para que los estudiantes de la UPV puedan conocer de primera mano el entorno empresarial de Geely Auto España, a través de prácticas profesionales y experiencias formativas.

El acuerdo también contempla la organización de seminarios especializados y el establecimiento de canales con el objetivo de ayudar a los estudiantes a comprender las competencias y conocimientos especializados que exige la industria automovilística actual, en rápida evolución.

Asimismo, ambas instituciones podrán organizar encuentros académicos, foros sectoriales y actividades vinculadas a exposiciones y ferias, favoreciendo la relación entre estudiantes, personal docente e investigador y profesionales de Geely Auto.

"Esta colaboración podría allanar el camino para explorar futuras iniciativas en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, basándose en los puntos fuertes de ambas organizaciones y su compromiso con la conexión del mundo académico con la industria", subrayan.

El director general de Geely Auto España, Li Lei, subraya la importancia del acuerdo para reforzar la vinculación de la compañía con el entorno académico y empresarial español.

"Queremos que Geely eche raíces en España y forme parte de su tejido empresarial y académico. Este acuerdo con la Universitat Politècnica de València nos permite acercarnos al talento universitario, ofrecer a los estudiantes oportunidades para desarrollar su carrera en el sector de la automoción y abrir un espacio de intercambio entre la universidad y la empresa. Creemos que la movilidad del futuro debe construirse de forma colaborativa, conectando el conocimiento académico con la experiencia industrial", sostiene.

Por su parte, el rector de la UPV, José Esteban Capilla, destaca que el acuerdo representa un nuevo paso en el fortalecimiento de las relaciones entre la universidad y Geely Auto España y en la apuesta por estrechar vínculos con empresas tecnológicas e industriales que van a desempeñar un papel relevante en la transformación del tejido productivo valenciano.

"Geely está llamada a desempeñar un papel crucial en el desarrollo y la transformación del sector de la automoción en la Comunitat Valenciana. Para la UPV es importante estar cerca de compañías que están protagonizando esta transformación y establecer con ellas relaciones estables que permitan generar oportunidades para nuestro estudiantado y abrir nuevas vías de colaboración", explica.

La colaboración con Geely Auto Spain forma parte de la estrategia de internacionalización de la Universitat Politècnica de València y de su compromiso de establecer relaciones más estrechas con el ecosistema científico, tecnológico y empresarial de China.

Otras colaboraciones

La universidad también cuenta con acuerdos e iniciativas de colaboración con empresas como Huawei y Unitree, junto con Geely Auto, que ahora se une.

"Estamos tendiendo puentes entre la UPV y las principales empresas tecnológicas e industriales de China. Queremos que estas relaciones vayan más allá de los acuerdos institucionales y se traduzcan en oportunidades reales para nuestros estudiantes, en intercambio de conocimientos y, progresivamente, en nuevos proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación", añade Capilla.

Desde septiembre de 2026, la UPV cuenta con un centro en Hangzhou, desarrollado en colaboración con la Universidad de Beihang. Se trata del primer campus establecido por una universidad española en China y el primer centro universitario de una institución española en el país que figura en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) de España.

Situado en el Campus Internacional de Hangzhou, el centro abrió sus puertas con 383 estudiantes matriculados en cuatro titulaciones de grado y seis programas de máster. Su oferta académica abarca redes de comunicaciones, informática, fabricación inteligente y robótica, campos estrechamente vinculados a la evolución tecnológica de la industria automovilística.