La Emtre aprueba crear un puesto de Dirección de Planificación Estratégica para directivos del sector privado

La Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) afronta varios retos simultáneos: adaptar el tratamiento de residuos a los objetivos de economía circular de la Ley 7/2022, renovar contratos concesionales de larga duración y modernizar sus instalaciones, entre ellas las del entorno de Los Hornillos.

Estas decisiones comprometen la continuidad del servicio, su sostenibilidad económica y la evolución del modelo metropolitano durante los próximos años.

Según consta en el expediente tramitado para la modificación de la RPT, la gerencia propone una función directiva dedicada a anticipar necesidades, evaluar alternativas y conducir proyectos estratégicos, diferenciada de la gestión ordinaria.

Su aportación debe ser complementar la Gerencia y a los servicios existentes, sin duplicar sus funciones ni sustituir las competencias de los órganos de la entidad o de los municipios.

El carácter profesional del puesto requiere experiencia acreditada en planificación, dirección de proyectos complejos y evaluación técnico-económica, así como capacidad de coordinación transversal.

Su desempeño debe vincularse a objetivos verificables, indicadores y rendición de cuentas ante Gerencia, no a una mera función de asesoramiento.

La convocatoria estará abierta a personal funcionario, laboral fijo y profesionales procedentes del sector privado.

La creación de este puesto ha supuesto la modificación de la plantilla y la creación ex novo de la Relación de Puestos de Trabajo de Dirección Pública Profesional por primera vez en la entidad pública, que se aprobó en la Asamblea de la EMTRE del 30 de junio de 2026, con los únicos votos en contra de Paterna y Burjasot.

Su retribución, acorde con la capacitación técnica y obligaciones requeridas, se ha fijado en 80.921 euros, similar a las de las jefaturas de Servicio de la entidad.

"En la RPT vigente de la EMTRE, heredada de la legislatura pasada, tanto en puestos como en retribuciones salariales, y en la que el puesto de gerencia pasó de ser desempeñado por un funcionario a ser eventual, por libre designación y con limitaciones funcionales, se han llevado a cabo pequeños ajustes en las jefaturas de servicio y se ha prescindido de puestos creados", afirma Emilio Belencoso, presidente de la EMTRE.

"Estamos estudiando la reconversión de las funciones de gerencia y la revisión de toda la estructura organizativa para 2027, también como consecuencia de las jubilaciones de personal que se van a producir", señala.

No obstante, las limitaciones funcionales de la gerencia de la EMTRE en la RPT se han resuelto con las delegaciones ejecutivas de Presidencia y no han impedido que la entidad haya ingresado en los últimos tres años 17,7 millones de euros extraordinarios por la gestión de cobro de los grandes generadores de residuos, por la gestión fiscal y mejora de la eficiencia tributaria y por la reducción de gastos generales.

Francisco Potenciano, gerente de la EMTRE y exdirector general del Palau de las Arts, indica que lleva "más de 35 años defendiendo la gestión pública profesional": "Estoy convencido que es necesario que se extienda este modo de gestión en las Administraciones Públicas para conseguir mejores servicios públicos para la ciudadanía, especialmente en un servicio público esencial como es la gestión de residuos de los 45 municipios que componen el Área Metropolitana de Valencia".