Ascer celebra el acuerdo europeo para la industria del azulejo: "Es un paso hacia el reconocimiento de su realidad"

La reunión celebrada este jueves entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea concluyó con un acuerdo provisional sobre la revisión de los parámetros de referencia para la asignación gratuita de derechos de emisión en el período 2026-2030; un "paso adelante" que ASCER considera "muy positivo".

Desde la patronal azulejera, confían en que, pese a que todavía no ha podido acceder al texto del acuerdo para analizar en detalle su alcance, la información publicada oficialmente permite concluir que se ha alcanzado uno de los principales objetivos.

En este sentido explican que el acuerdo invita a que se reconozcan las particularidades del sector fabricante de baldosas cerámicas y la necesidad de establecer un tratamiento más justo, que refleje la realidad técnica de la industria y sus posibilidades reales de descarbonización.

"El acuerdo abre la puerta a establecer parámetros de referencia específicos por sectores, lo que supone un avance fundamental para corregir una situación que venía penalizando a la industria cerámica y comprometiendo su competitividad, pese a los importantes esfuerzos e inversiones realizados durante años para reducir sus emisiones", sostienen.

Además, aseguran que el resultado es "fruto de un trabajo colectivo muy intenso, en el que han participado instituciones de ámbito local, autonómico, nacional y europeo, representantes y grupos políticos de distintos colores, sindicatos, así como la Confindustria Ceramica y Cerame-Unie".

"Este esfuerzo compartido, basado en argumentos técnicos y en una interlocución constante, ha permitido trasladar a las instituciones europeas las singularidades de nuestro proceso productivo y la necesidad de que la regulación climática tenga en cuenta la realidad industrial", detallan.

"Desde ASCER queremos agradecer públicamente la labor e implicación de todos los que han contribuido a alcanzar este acuerdo. Es un paso muy importante para el sector cerámico español y europeo, aunque todavía queda trabajo por delante para concretar su aplicación y garantizar que este reconocimiento se traduzca en una asignación de derechos de emisión verdaderamente ajustada a las características de nuestra industria", ha subrayado Ismael García Peris, presidente de ASCER.

"A falta de conocer la letra pequeña del acuerdo y concretar su aplicación, estamos ante una noticia muy positiva para el futuro del sector cerámico español y europeo" ha concluido García Peris.

Por su parte, Esteban González Pons, eurodiputado del PP, también ha valorado de manera "muy positiva" el acuerdo alcanzado.

"Hace un año, la cerámica afrontaba una situación crítica, con un riesgo real de deslocalización. Hoy hemos conseguido un acuerdo que contribuye a garantizar que se siga produciendo en Castellón y a proteger el empleo de calidad que genera", ha afirmado.

"Lo que al principio parecía imposible se ha conseguido: Europa ha escuchado al sector cerámico. El acuerdo responde a lo que llevamos un año reclamando junto a la industria. Reconoce sus particularidades y sus dificultades para descarbonizarse, amplía los derechos gratuitos de emisión disponibles y prevé una reserva para establecer criterios específicos que atiendan a la realidad de la cerámica", ha subrayado.

El texto debe pasar ahora por la aprobación formal del Parlamento y el Consejo. Las empresas notarán el aumento de derechos a partir de 2027. Las referencias específicas se aplicarán desde 2028 y cubrirán todo el periodo 2026-2030.