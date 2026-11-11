Huelga general en Valencia, en directo | La patronal CEV cifra el seguimiento en tan solo el 2,57% de los trabajadores
"La práctica totalidad de las plantillas se ha incorporado a su puesto de trabajo", según la organización empresarial.
Más información: Última hora de las manifestaciones, piquetes, servicios mínimos, sindicatos e incidencias
La huelga general está teniendo un seguimiento muy discreto en la Comunitat Valenciana. Más allá del impacto en determinados servicios de transporte público y del corte de vías a primera hora por parte de piquetes informativos, la actividad laboral se está llevando a cabo con normalidad. La patronal valenciana CEV cifra el seguimiento en tan solo el 2,57% de los trabajadores.
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El PSPV-PSOE abandona por sorpresa el pleno de Les Corts
El PSPV ha reculado en su posición inicial sobre la huelga general y ha abandonado por sorpresa el pleno que se celebra este miércoles en Les Corts Valencianes en apoyo al paro.
Los socialistas tenían intención de permanecer en la sesión debido a que en ella se debaten las enmiendas a la totalidad de la Ley del Suelo, una de las normas más importantes de la legislatura impulsada por el PP y que sacará adelante junto a Vox.
Sin embargo, han optado finalmente por ausentarse. El encargado de manifestar la postura de su grupo ha sido el portavoz del PSPV, José Muñoz. Lo ha hecho durante el punto sobre la validación del decreto de ayudas de la Generalitat en respuesta a la dana Adam.
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Tres detenidos en las primeras horas de la huelga
Agentes de la Policía Nacional han detenido en las primeras horas de este miércoles, durante la huelga general, a tres hombres en la rotonda de la Universidad Politécnica de València (UPV).
Según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura, los detenidos son tres hombres, de entre 24 y 34 años de edad.
Se les atribuye un delito de atentado contra la autoridad y, a dos de ellos, además, se les imputa un delito contra desórdenes públicos.
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Los piquetes increpan a un trabajador en Mercavalencia
Los piquetes han increpado a un trabajador en Mercavalencia en las primeras horas del 11N. Los manifestantes le han pegado patadas al coche y le han roto las luces traseras mientras un policía trataba de evitarlo.
Entre gritos e insultos, los policías han tenido que calmar la situación y prevenir que la situación escalase. El trabajador ha continuado la marcha de su coche ante los gritos y amenazas del piquete en Valencia.
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Los piquetes cortan la V-21 y la Ronda Nord
Piquetes de la huelga general han cortado esta mañana los accesos a Valencia por la V-21 y la Ronda Nord por la huelga general, según han confirmado a Europa Press fuentes del Centro de Gestión de Tráfico (CGT).
Los cortes han tenido lugar sobre las 7:30 horas en la V-21, en la entrada a Valencia desde Alboraia, y en la Ronda Nord, tanto en la entrada como en la salida de la ciudad.
La Policía se ha trasladado hasta las dos vías y, casi unos 45 minutos más tarde, ha podido despejarlas y reabrir las carreteras. Se han generado retenciones como consecuencia de los cortes.
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Solo un 2,57% de seguimiento, según la CEV
La actividad empresarial se desarrolla con normalidad en la Comunitat Valenciana, con un seguimiento de la huelga general convocada para este miércoles del 2,57%, según la cifra proporcionada este miércoles por la patronal valenciana CEV.
Según ha informado la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en un comunicado, de acuerdo con la información facilitada por los distintos sectores empresariales, la huelga convocada para este miércoles registra en sus primeras horas un seguimiento del 2,57% en la Comunitat.
"El dato pone de manifiesto que la actividad productiva se desarrolla con plena normalidad en un tejido empresarial que integran 158.589 empresas y 1.738.675 trabajadores, y en el que la práctica totalidad de las plantillas se ha incorporado a su puesto de trabajo", asevera la organización empresarial.
No obstante, se trata de un primer balance que deberá actualizarse a lo largo del día. A esta hora, el comercio todavía no ha iniciado de forma generalizada su actividad, por lo que su comportamiento no queda reflejado en estos primeros datos.
Asimismo, en aquellos sectores en los que su implantación ha sido posible, el teletrabajo está contribuyendo a garantizar la continuidad de la actividad, al permitir que las plantillas desarrollen su labor al margen de las dificultades de movilidad que pudieran derivarse de la jornada.
Hasta el momento no se han comunicado incidencias reseñables en los centros de trabajo ni en los principales enclaves industriales y empresariales del territorio, han informado.