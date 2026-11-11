Huelga general en Valencia, en directo | La patronal CEV cifra el seguimiento en tan solo el 2,57% de los trabajadores

El PSPV ha reculado en su posición inicial sobre la huelga general y ha abandonado por sorpresa el pleno que se celebra este miércoles en Les Corts Valencianes en apoyo al paro.

Los socialistas tenían intención de permanecer en la sesión debido a que en ella se debaten las enmiendas a la totalidad de la Ley del Suelo, una de las normas más importantes de la legislatura impulsada por el PP y que sacará adelante junto a Vox.

Sin embargo, han optado finalmente por ausentarse. El encargado de manifestar la postura de su grupo ha sido el portavoz del PSPV, José Muñoz. Lo ha hecho durante el punto sobre la validación del decreto de ayudas de la Generalitat en respuesta a la dana Adam.