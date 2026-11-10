Fobesa unifica sus marcas para impulsar su expansión y su posicionamiento como operador medioambiental

Fobesa ha reforzado su estrategia de expansión geográfica con la unificación de las marcas comerciales Fovasa y Fobesa bajo una única identidad, que presenta en el certamen de referencia Ecofira que se desarrolla durante esta semana en Feria Valencia.

Tal y como ha destacado la compañía en un comunicado, "esta evolución permitirá presentar de manera conjunta su experiencia, capacidades y cartera de servicios, al tiempo que refuerza su estrategia de crecimiento territorial y especialización en la gestión medioambiental urbana".

Con la Comunitat Valenciana como principal ámbito de actividad, Fobesa proyecta consolidar su posición en el mercado y ampliar progresivamente su presencia en territorios próximos.

Esta hoja de ruta contempla tanto el crecimiento de sus servicios para las administraciones públicas como el desarrollo de nuevas capacidades vinculadas al tratamiento y la gestión integral de los residuos urbanos.

La unificación de las marcas forma parte de la evolución corporativa de Nealis y permite reunir bajo la marca Fobesa la experiencia y las capacidades técnicas y operativas de ambas enseñas.

De esta manera, la compañía adopta una identidad visual alineada con la del holding e incorpora su endoso, vinculando esta evolución de marca con su estrategia de crecimiento y especialización.

Fobesa cuenta con más de seis décadas de experiencia y una plantilla formada por más de 1.200 profesionales. Su actividad comprende la recogida de residuos urbanos, la limpieza viaria, el mantenimiento de jardines y zonas verdes, la gestión de plantas de tratamiento y ecoparques, además de la prestación de servicios medioambientales para eventos en los municipios.

Esta trayectoria se traduce en una cartera de negocio que supera los 72 millones de euros, reflejo de la dimensión alcanzada por la compañía dentro del sector.

"Con esta nueva etapa, Fobesa proyectará una imagen más sólida y coherente con la dimensión actual de la compañía y con sus objetivos de futuro. Una marca común que reúne el conocimiento acumulado durante más de 60 años y respalda una hoja de ruta orientada a consolidar la actividad existente, crecer en nuevos territorios y reforzar nuestra presencia en la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos", afirma Juan Pablo Mateo, director general de Fobesa.

Reforzar el posicionamiento

La adopción de una única marca comercial permitirá comunicar esta oferta de una manera más clara y reforzar el posicionamiento de la compañía como socio especializado de las administraciones públicas en la gestión de los servicios medioambientales urbanos.

Actualmente, Fobesa presta servicio en más de 100 municipios pertenecientes a cinco provincias y cuenta con una sólida implantación en Valencia y área metropolitana, donde gestiona la Zona III de la capital y presta servicio en municipios como Aldaia, Massanassa o Moncada.

Equipo directivo. Nealis

Junto con la expansión territorial, una de las principales líneas de desarrollo será la gestión de plantas de tratamiento de residuos urbanos y ecoparques.

Tecnologías

El crecimiento de Fobesa va acompañado de una apuesta por servicios cada vez más sostenibles, eficientes e innovadores. La educación y la sensibilización ambiental forman parte de este compromiso, a través de iniciativas dirigidas a implicar a la ciudadanía en el cuidado del entorno y fomentar hábitos más responsables.

Entre ellas destaca el proyecto de La Vida de las Cosas, recientemente actualizado para seguir acercando la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente entre los más pequeños.

Al mismo tiempo, Fobesa avanza en la transición hacia una flota más sostenible, con la incorporación progresiva de vehículos y maquinaria eléctrica allí donde las características del servicio lo permiten, contribuyendo a reducir las emisiones y el impacto asociado a su actividad.

La digitalización de los servicios constituye otro de los ejes de esta evolución. El uso de soluciones digitales como Environdata, junto con otras herramientas de seguimiento y gestión, facilita disponer de información para planificar los trabajos.