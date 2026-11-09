La patronal valenciana denuncia un ataque con pintura roja a su fachada a dos días de la huelga general

A dos días del 11N, día en el que está convocada la huelga general en toda España, la fachada de la sede de la Confederación Empresarial Valenciana ha amanecido vandalizada con pintura roja.

Ante los actos, el presidente de CEV, Vicente Lafuente, ha anunciado que la entidad denunciará el ataque y ha atribuido este hecho a una persona que debe tener "ganas de hacer daño" más allá de una ideología concreta.

Así lo ha avanzado, en declaraciones a los medios este lunes tras reunirse con el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, en la Delegación de Gobierno, a las puertas de la convocatoria de huelga general de este miércoles 11 de noviembre.

Lafuente ha lamentado que la CEV haya amanecido este lunes con la "mala sorpresa de tener toda la fachada manchada" de su sede de la plaza Conde de Carlet. Dicho esto, el presidente de los empresarios ha valorado que lo "primero" que ha recibido ha sido la llamada de los secretarios generales de UGT PV y CCOO PV, Tino Calero y Ana García, respectivamente, "desmarcándose y rechazando cualquier tipo de vandalismo".

"Nuestra relación, desde nuestras diferencias, la hemos basado en el respeto y el diálogo, que creo que es algo que en nuestra sociedad hace mucha falta", ha señalado Lafuente.

De igual manera que en todo caso ha rechazado el ataque sufrido por la sede de la CEV, "que tiene que haber hecho cualquier persona" relacionada "más que con una ideología, con ganas de hacer daño".

"Lo vamos a denunciar porque pensamos que lo tenemos que denunciar y esperemos que se quede simplemente en eso", ha agregado.

Por su parte, los sindicatos y movimientos por la vivienda han animado este lunes a secundar la huelga general del 11 de noviembre y han reclamado que la vivienda no se convierta en un "arma electoral", sino que sea "un arma de derechos humanos y de transformación de las políticas".

Los secretarios generales de CCOO PV, Ana García, y UGT-PV, Tino Calero, y representantes de Intersindical, CGT, CNT y Sindicat de Llogateres han entregado en la sede de la Conselleria de Vivienda un manifiesto conjunto con sus reivindicaciones para la huelga general, tras intentar hacerlo en la sede de la patronal CEV, donde no les han recibido.

"Gobierno quien gobierne, vamos a exigir el derecho a la vivienda", ha explicado en nombre de todos José Luis González, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia y de los movimientos de vivienda, quien ha defendido que ese derecho lo tienen todas las personas, con independencia de a quién voten.