El Hospital de Cascais, segundo mejor del mundo con el modelo de gestión privada que se descarta en Valencia

El modelo de gestión sanitaria de Ribera que retrocede en España, en particular, en la Comunitat Valenciana, donde ya son tres las concesiones sanitarias de la firma revertidas desde 2018 (Alzira, Torrevieja y Denia) ha recibido un importante galardón internacional.

En concreto, ha sido el Hospital de Cascais en Portugal, gestionado por Ribera, el galardonado en los Global Brand Award 2026 como el segundo mejor centro del mundo. Logró la medalla de plata del Dr. Kwang-Tae Kim Grand Hospital Award 2026.

Se trata de un premio organizado por la Federación Internacional de Hospitales (IHF) que supone uno de los reconocimientos internacionales más importantes del sector sanitario. Este reconoce la calidad asistencial y seguridad del paciente, experiencia de los usuarios, eficiencia económica, bienestar de los profesionales y equidad en el acceso a los servicios sanitarios.

El galardón reconoce a Cascais por su estrategia de colaboración público-privada. En la práctica, forma parte del Servicio Nacional de Salud portugués, por lo que atiende a pacientes del sistema público, aunque su gestión clínica está encomendada a Ribera.

Su apuesta, gracias a la cooperación, se ha consolidado en Portugal como una "herramienta clave para dar respuesta a la creciente demanda asistencial, el envejecimiento de la población y la presión que estos y otros condicionantes tienen sobre los recursos sanitarios", según destaca la propia Ribera.

Además, el reconocimiento internacional coincide con un cambio de orientación en la política sanitaria portuguesa. El Gobierno de Luís Montenegro anunció en marzo de 2025 su intención de recuperar las asociaciones público-privadas en cinco hospitales del país.

La propuesta contempla los centros de Braga, Loures, Amadora-Sintra, Vila Franca de Xira y García de Orta, situado en Almada; de hecho, cuatro de ellos ya habían funcionado anteriormente mediante concesiones.

El Ejecutivo portugués defiende que este sistema puede mejorar la prestación asistencial, reforzar el Servicio Nacional de Salud y reducir los costes para los contribuyentes. Sin embargo, la recuperación de las concesiones todavía no se ha materializado.

El modelo en Valencia

En la comparativa entre el Hospital de Cascais y los centros sanitarios valencianos, el modelo que abandera Ribera en Portugal y que le ha valido para alzarse con los reconocimientos ha experimentado un retroceso en los últimos años en el territorio valenciano desde su implantación décadas atrás.

Este sistema comenzó en el Hospital de La Ribera, en Alzira, y posteriormente se extendió a otros departamentos sanitarios. Sin embargo, en las últimas legislaturas, las decisiones políticas provocaron la reversión progresiva de estas concesiones.

Alzira recuperó la gestión directa de la Generalitat Valenciana en 2018, Torrevieja lo hizo en 2021 y Dénia y Manises pasaron a manos públicas durante 2024.

Actualmente, el Hospital Universitario del Vinalopó, en Elche-Crevillente, es el único departamento valenciano que mantiene este modelo de gestión privada. Su concesión corresponde también a Ribera Salud y continúa integrada en la red pública sanitaria valenciana.

Derivaciones

Todas las reversiones sanitarias de la Comunitat Valenciana fueron impulsadas por el Gobierno de coalición de PSPV-PSOE y Compromís. La Conselleria de Sanidad, controlada por los socialistas, prosiguió en su plan pese a las cifras del encarecimiento de la primera reversión, la de Alzira, y contra el criterio de la auditoría encargada a la Sindicatura de Comptes sobre la segunda, Torrevieja, que calificó la gestión de Ribera en Torrevieja como una de las más eficientes de los hospitales valencianos.

El actual gobierno del PP, llegado a mediados de 2023, se vio ante la disyuntiva de detener las reversiones ya impulsadas para Dénia y Manises o proceder al cambio planificado hacia la gestión directa. Optó por lo segundo, si bien renovó la concesión de Elche.

Otra de las consecuencias que se atribuyen a las reversiones sanitarias, pese al incremento de personal de los hospitales que pasan a ser gestionados directamente por la Generalitat, es el mayor uso de las derivaciones a la sanidad privada para reducir las listas de espera que se generan.

Curiosamente son los actuales partidos de la oposición, PSPV-PSOE y Compromís, impulsores de las reversiones, quienes atacan a la Generalitat por las derivaciones a la sanidad privada. En concreto, por no facilitar las cifras de pacientes que acaban atendidos por operadores privados.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) estimó el pasado mes de octubre un recurso presentado por la diputada y portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts, Yaissel Sánchez, y ordenó a la Conselleria de Sanidad que le entregue la información sobre los pagos a los centros privados por el Plan de Choque en 2024 y 2025.

El PSPV expuso que la condena dio al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, un plazo de un mes para que remitiera toda la información que se le solicitó y que había sido negada al Grupo Socialista.