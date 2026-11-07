Imagen de los presidentes autonómicos del PP junto a Alberto Núñez Feijóo en la 'Declaración de Zaragoza' EE

Feijóo afirma que la Comunitat Valenciana y Ceuta tendrán trato "específico" en la nueva financiación por sus catástrofes

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha incluido en su programa electoral un "tratamiento específico" en el su nuevo modelo de financiación autonómica para la Comunitat Valenciana y Ceuta por "las emergencias o grandes catástrofes" como la dana de 2024 o la entrada masiva de inmigrantes en julio.

Así lo recoge el programa electoral que el Partido Popular ha elaborado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y que se presentará públicamente el martes en Madrid junto a la vicesecretaria de Coordinación Sectorial Alma Ezcurra, que se ha encargado de su coordinación.

Se trata de una medida acordada por el PP en la "Declaración de Zaragoza", en la que, según destacó el presidente del Gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca, todos los presidentes autonómicos populares respaldaron la excepcionalidad valenciana derivada de la dana, en el marco de la defensa de un nuevo sistema de financiación "solidario" y acordado entre todas las autonomías.

El PP también recoge en su programa una retirada de forma gradual de "los mecanismos extraordinarios de financiación a medida que las comunidades recuperen su autonomía financiera y vuelvan a acudir a los mercados".

"Los mecanismos excepcionales para situaciones de crisis tendrán reglas previas, transparentes y comunes para todos", señala el PP en su programa.

Además, Feijóo promete que si llega al Palacio de la Moncloa ninguna comunidad autónoma saldrá del régimen común ni tendrá una financiación singular como la pactada para Cataluña entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC.

Feijóo ha criticado de forma reiterada la financiación singular para Cataluña acordada entre el Ejecutivo y los independentistas, haciendo hincapié en que el nuevo modelo debe negociarse de forma multilateral porque "lo que es de todos se decide entre todos".

El pasado 4 de septiembre, en un acto del PP en Málaga, prometió un modelo de financiación "justo" si gobierna y criticó el acuerdo del Gobierno con ERC porque, según dijo, no se trata de financiar territorios sino los servicios públicos de la gente, viva donde viva. "Yo no voy a hacer españoles de primera y de segunda", aseveró entonces.

Esas declaraciones se producían poco después de que el Ministerio de Hacienda hubiera sacado adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica con los votos de la Administración General del Estado y el apoyo de Cataluña y Canarias. Con el adelanto electoral, ese nuevo sistema de financiación no ha llevado a votarse en el Congreso.

"Entre todos"

El PP deja claro en su programa que "ninguna comunidad saldrá del sistema común", al tiempo que señala que los fondos europeos "se gestionarán entre todos".

"Ninguna de las comunidades que actualmente integran el régimen común saldrá de él ni habrá nuevos regímenes singulares negociados bilateralmente al margen de este sistema".

Además, la formación expresa su rechazo a la bilateralidad. "Lo que es de todos se decidirá entre todos, en los foros multilaterales previstos para ello", reza textualmente el documento, al que ha tenido acceso Europa Press.

En su programa, el PP también subraya que cada comunidad responderá de su deuda. "Cada comunidad responderá de sus decisiones y de su deuda. Trabajaremos de forma multilateral, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con las mismas reglas para todas, en una reestructuración de la deuda de las Comunidades Autónomas", afirma.