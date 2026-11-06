La vivienda se 'come' el salario de los valencianos: el 30% de los trabajadores gasta más de la mitad en pagar su casa

El coste de la vivienda no deja de subir. Los salarios no son capaces de seguir el ritmo del aumento de los precios del mercado inmobiliario, lo que dificulta a muchos valencianos afrontar el coste de su hogar. Una situación reflejada en datos, ya que más del 30% de los trabajadores de la Comunitat destina más de la mitad de su sueldo a los gastos de vivienda.

Así se desprende del análisis elaborado por Randstad sobre los salarios de los empleados, el cual destaca que, en la autonomía, el 30,1% de los trabajadores dedica más del 50% de sus ingresos al alquiler o la hipoteca.

Según los resultados de la encuesta realizada para obtener los resultados del análisis a más de 5.700 profesionales, el 20,7% de los valencianos gasta entre un 50% y un 65% de su nómina en el hogar, mientras que un 9,3% sufre una situación crítica al sobrepasar el 65% de gasto.

En el extremo opuesto, solo un 19,1% logra mantener este gasto por debajo del 25% de sus ingresos, mientras que un 38,4% dedica entre el 25% y el 50% y un 12,4% prefiere no declararlo.

En comparación con las otras regiones del país, la Comunitat Valenciana se sitúa en una posición intermedia respecto a la tensión financiera residencial en España.

Aunque se ubica por detrás de regiones de mayor presión como Canarias (42,9%), Madrid (36,3%), Castilla-La Mancha (34,7%) o Catalunya (34,2%), supera la tasa de autonomías como Euskadi (24,6%) o Aragón (27,1%).

Asimismo, la proporción de trabajadores valencianos con un gasto inferior al 25% (19,1%) contrasta con regiones con menor presión como Asturias (22,5%).

"El análisis demuestra una correlación directa entre la carga financiera sobre la vivienda y la percepción que los trabajadores tienen sobre su salario. La insatisfacción laboral no responde únicamente al importe bruto ingresado, sino a la baja capacidad adquisitiva tras cubrir los costes fijos residenciales", destacan en el informe.

96% del salario en jóvenes

Junto a los datos que ponen de manifiesto las dificultades para afrontar los gastos mensuales de vivienda de los asalariados en la Comunitat, los jóvenes valencianos son otro de los grupos con más complicaciones para afrontar este tipo de situaciones.

De hecho, según el Observatori d'Emancipació 2025 del Consell Valencià de la Joventut (CVJ), un joven valenciano necesita destinar el 96 por ciento de su salario a poder emanciparse en solitario. Además, en el caso de querer comprarse una casa, tendría que ahorrar su salario íntegro durante cuatro años para pagar la entrada de una hipoteca.

El acceso a la vivienda se convierte en uno de los principales problemas para las personas jóvenes. Los precios han aumentado un 9,6% interanual de media en el mercado del alquiler, hasta llegar a los 1.000 euros mensuales.

Además, el precio medio de compraventa se ha incrementado hasta cerca del 15%, en obra nueva o de segunda mano, de manera que el alquiler se consolida como la principal opción residencial, con un 48% de las personas jóvenes emancipadas que lo hacen en esta modalidad en el territorio. La segunda fórmula más habitual es la de la propiedad con hipoteca, que representa el 29,5%.

Al hilo de esta situación, solo el 25% de las personas jóvenes de entre 25 y 29 años, con estudios superiores están emancipados, mientras que los jóvenes en la misma franja y ocupados, suponen un 37% y para aquellos de entre 30 a 34 años, solo tres de cada diez pueden hacerlo.

Para la presidenta del CVJ, Esther Martínez, "la consecuencia es que las condiciones actuales del mercado están expulsando a las personas jóvenes del acceso a la vivienda".

Además, exige que las administraciones asuman un papel "activo" para "no seguir normalizando que toda una generación renuncie, retrase o modifique sus proyectos de vida por no encontrar unas condiciones dignas" ya que la situación es "crítica".