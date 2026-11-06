Feria Valencia programa 20 certámenes para cerrar 2026: eventos de diseño, deporte, gastronomía y tecnología

Feria Valencia encara la recta final de 2026 con un calendario que mantiene sus pabellones a pleno rendimiento desde septiembre hasta el arranque del nuevo año.

Con convocatorias que abarcan desde el gran escaparate del diseño y la industria maderera hasta citas deportivas de calado internacional, alta gastronomía, tecnología aeroespacial y el sector del motor, el recinto refuerza su papel vertebrador del tejido económico y social de la Comunitat a través de más de una veintena de eventos oficiales.

El arranque del calendario otoñal estuvo marcado por el sector de la belleza con The Beauty Experts, congreso y campeonato centrado en micropigmentación y estética de la mirada que se celebró del 3 al 5 de septiembre.

No obstante, el plato fuerte del mes y gran motor de atracción internacional llegó a finales de septiembre con una potente alianza multisectorial coordinada en torno al hogar, el contract y los espacios de trabajo.

Del 28 de septiembre al 1 de octubre, Feria Valencia desplegó de forma simultánea cinco salones complementarios.

Bajo el paraguas 'València inspira diseño' se congregaron la 60ª edición de Feria Hábitat València junto al 22º salón NUDE, la 54ª entrega de Textilhogar, el 7º salón de Espacio Cocina SICI, la muestra 360 by Cevisama para equipamiento de baño y materiales de interiorismo, y la plataforma Gift Valencia, orientada al sector del regalo, la decoración y el hogar.

Feria Hábitat València. Feria Valencia

El mes de octubre abrió sus puertas del 6 al 8 con dos citas industriales consagradas a la mejora del entorno exterior y el mantenimiento del hogar: la 55ª edición de Iberflora, centrada en planta, flor, paisajismo y tecnología y Bricojardín, y la 13ª entrega de Eurobrico, la Feria Internacional del Bricolaje.

La vertiente deportiva y solidaria tomó el relevo a mediados de mes. Del 15 al 18 de octubre, el fitness de alto rendimiento aterrizó en el recinto con HYROX, cita que este año ha incorporado su versión juvenil HYROX Young Stars.

En paralelo, durante las jornadas del 16 y 17 de octubre, los pabellones acogieron la recogida de dorsales de Run Cáncer - Valencia contra el cáncer.

El atletismo popular regresó con fuerza el 23 y 24 de octubre con la EXPO 21K Feria Valencia, la feria del corredor previa al Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich.

Además, para cerrar el mes, del 26 al 28 de octubre, los fogones tomaron el protagonismo con la 11ª edición de Gastrónoma, la feria gastronómica de referencia para profesionales y productores del Mediterráneo.

Gastrónoma. Feria Valencia

Por su parte, noviembre arranca con una sólida agenda industrial y medioambiental con la 22ª edición de Ecofira, dedicada a las soluciones medioambientales y la transición ecológica, del 10 al 12 de noviembre.

Durante prácticamente las mismas fechas, del 10 al 13 de noviembre, la industria de la madera y la fabricación vivirá una de sus convocatorias más potentes del bienio con la celebración conjunta de FIMMA, en su 41ª edición de maquinaria y herramientas para carpintería y mueble, y la 41ª edición de Maderalia, la feria internacional de proveedores del sector de la madera, el mueble y la decoración.

El fin de semana del 13 al 15 de noviembre, el recinto vira hacia el ámbito social y las tradiciones locales con la 27ª edición de Fiesta y Boda y el salón Espai Indumentaria Valenciana, punto de encuentro de la indumentaria festiva tradicional.

El 21 y 22 de noviembre, la cultura juvenil y digital toma el relevo con una nueva entrega de Japan Weekend Valencia, mientras que el mes echa el cierre del 27 al 29 de noviembre sobre dos ruedas gracias al salón 2 Ruedas, que aúna la 13ª edición de la moto y la 12ª de la bicicleta.

Cierre de 2026

El último mes del año mantiene la intensidad logística y de afluencia. Del 3 al 5 de diciembre, la EXPO 42K Feria Valencia reúne a decenas de miles de atletas para la recogida de dorsales y actividades previas del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich.

Apenas unas horas después de iniciada la feria del maratón, del 4 al 6 de diciembre, arranca la Feria del Automóvil, Vehículo de Ocasión y Comercial, que en su 28ª edición transforma los pabellones en el mayor escaparate de ventas y liquidación de vehículos de la temporada.

La recta final de diciembre incorpora novedades tecnológicas y entretenimiento para todos los públicos. El 16 y 17 de diciembre se estrena en el calendario EDOS - Cumbre Europea de Operadores de Drones, un encuentro técnico centrado en la cadena de valor de las aeronaves no tripuladas.

A continuación, el 26 y 27 de diciembre, el entretenimiento se cita en la 4ª edición de Joc & Rol mediante jornadas y congreso de juegos de mesa y rol.

La despedida definitiva del año, extendiéndose hasta el arranque de 2027, corre a cargo de la 43ª edición de Expojove, la tradicional feria de la infancia y la juventud organizada junto al Ayuntamiento de Valencia, que se desarrollará del 26 de diciembre al 4 de enero.