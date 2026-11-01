El Palacio de Congresos transforma su actividad en patrimonio natural: "Queremos convertir la huella en legado"

La sostenibilidad se ha convertido en un elemento "clave" en la organización de eventos del Palacio de Congresos. Conscientes de esta responsabilidad, el recinto lleva a cabo continuas actividades para compensar la huella de carbono derivada de los eventos celebrados en sus instalaciones.

Junto a sus iniciativas para neutralizar emisiones, busca generar un "impacto positivo sobre el territorio" mediante proyectos desarrollados en la propia provincia.

"El Palacio ha optado por una fórmula que conecta la actividad congresual con la realidad social, económica y medioambiental valenciana para compensar el impacto ambiental que genera", explica Isabel Rubio, directora gerente del recinto.

De esta manera, las 944,62 toneladas de CO₂ equivalente a la actividad de 2024 y 2025, se han traducido en apoyo a dos proyectos impulsados por comunidades de regantes que trabajan en espacios estratégicos para el futuro del territorio en Llíria y la Albufera.

"Se trata de una apuesta alineada con una visión cada vez más extendida en el ámbito de los eventos: la de convertir cada encuentro profesional en una oportunidad para generar valor compartido y contribuir al desarrollo sostenible del destino anfitrión", explica Rubio.

Uno de los primeros eventos en sumarse a esta iniciativa fue el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, celebrado en 2025.

"Cuando el Palacio de Congresos me ofreció la posibilidad de invertir en sostenibilidad, me impactó el hecho de conseguir compensar la huella de nuestro evento en la agricultura valenciana", apunta el máximo responsable de ese encuentro, el Dr. Vicente Pons.

Pla de les Avenes

El Dr. Pons alude a uno de los dos proyectos a los que se destinan los fondos derivados del cálculo de la huella.

Tiene lugar en Llíria, donde la comunidad de regantes impulsa el proyecto agrivoltaico Pla de les Avenes, una iniciativa pionera que combina producción agrícola y generación de energía renovable sobre una explotación citrícola en activo

La agricultura mediterránea afronta importantes desafíos derivados del cambio climático, el incremento de los costes energéticos y la escasez de recursos hídricos. Ante esta situación, la integración de energías renovables en las explotaciones agrarias se ha convertido en una herramienta clave para garantizar la competitividad y sostenibilidad del sector.

El proyecto Pla de les Avenes constituye un ejemplo de esa transformación. Las instalaciones fotovoltaicas elevadas conviven con los cultivos de regadío sin alterar la actividad agrícola, permitiendo producir energía limpia destinada al autoconsumo y mejorar la eficiencia energética de los sistemas de riego.

Proyecto en Llíria. EE

Desde la Comunidad de Regantes de Llíria, su vicepresidente, Vicente Gil, destaca: "las placas solares generan energía para regar en zonas donde la presión del agua no es suficiente y esta actuación puede beneficiar a unos 500 agricultores".

La iniciativa mantiene íntegramente el uso agrícola de la parcela, contribuye a la preservación del suelo fértil y favorece la modernización de las infraestructuras de regadío. Al mismo tiempo, ayuda a reducir las emisiones asociadas a la actividad agraria y mejora la resiliencia de las explotaciones frente a los retos climáticos.

Conservar la Albufera

La segunda actuación impulsada por el Palacio de Congresos pone el foco en uno de los espacios naturales más emblemáticos de València, el Parque Natural de la Albufera.

En colaboración con los regantes de la conocida como Acequia del Oro, la compensación de la huella de carbono se destina a la creación de un Centro de Interpretación Ambiental y Agrícola que permitirá acercar al público la importancia de la actividad agraria en la conservación de este ecosistema único.

El futuro centro de interpretación mostrará el papel esencial que desempeñan los cultivos arroceros en la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible del agua y el mantenimiento del paisaje tradicional.

También permitirá comprender cómo la actividad agrícola contribuye a generar un ecosistema vivo capaz de albergar numerosas especies de flora y fauna.

Como explica el secretario de la comunidad de regantes Manolo Planells, "la Albufera es la gran desconocida". "Queremos hacer algo realmente único, que consistirá en informar de lo que hacemos los agricultores, cómo fomentamos y mejoramos el medio ambiente, sin olvidar la parte ambiental sobre la avifauna, el agua o el lago", sostiene.

Las experiencias inmersivas y divulgativas ayudarán a comprender que el agua empleada en el cultivo del arroz no es un recurso desperdiciado, sino un elemento fundamental para producir alimentos, mantener la biodiversidad y favorecer la captura natural de carbono.

Sostenibilidad en eventos

Con estas actuaciones, el Palacio de Congresos de Valencia propone a organizaciones y participantes formar parte de un modelo en el que la sostenibilidad adquiere una dimensión tangible.

Palacio de Congresos de Valencia. EE

Un modelo donde la compensación de emisiones se traduce en energía renovable para el campo valenciano, en divulgación ambiental para proteger el entorno y en oportunidades para reforzar la conexión entre la actividad congresual y las comunidades locales.

"La verdadera sostenibilidad no consiste únicamente en reducir la huella que deja la actividad. Consiste en transformarla en un legado capaz de mejorar el territorio y contribuir a preservar su futuro", asegura Rubio.