El 30% de pequeños negocios de la zona cero de la dana no ha recuperado la normalidad dos años después del 29-O

Dos años después de la trágica dana del pasado 29 de octubre, todavía hay empresas de la zona cero de la riada que no han podido recuperar la normalidad. En concreto, la cifra de negocios urbanos que afirma no haber recuperado su actividad normal supera el 30%.

Así se desprende del informe 'La actividad económica urbana de la zona cero de la dana de Valencia, tras dos años de las inundaciones' elaborado por Cámara Valencia, el cual explica que la normalización de la actividad económica en estas zonas es "significativa, aunque desigual por sectores y municipios".

Según detalla el análisis, la zona más afectada por la riada se encuentra en una fase "avanzada" de la recuperación; sin embargo, aún está "incompleta". En datos, apuntan a que el 70% de los negocios urbanos ha recuperado o superado su actividad previa a la dana.

El estudio, tal y como ha explicado Amadeo Aznar, responsable del informe, muestra una "fotografía de la situación de los municipios de la zona cero en cuanto a la economía urbana" y persigue cuatro objetivos.

"Evaluar el grado de recuperación en zonas urbanas; medir cambios en variables de gestión de negocios; identificar cambios sociales que podrían marcar pautas de recuperación pendientes; e indicar las dificultades a superar todavía", ha desgranado.

En cuanto a la recuperación de la actividad de las empresas de los municipios damnificados por la riada, el estudio detalla que pese a que siete de cada diez empresas ya ha recuperado la normalidad, hay otros que todavía presentan dificultades.

En concreto, los negocios de hasta cinco trabajadores, los municipios de menos de 20.000 habitantes, la hostelería y el comercio no alimentario siguen por detrás en el proceso de recuperación.

En porcentajes, se identifican diferencias según la dimensión del negocio, ya que el 35% de los establecimientos de entre uno y cinco empleados declara una actividad inferior a la previa a la dana, mientras que las empresas con más de cinco trabajadores se reduce el porcentaje hasta el 20%.

En cuanto a los municipios de mayor población perciben un nivel de recuperación igual o superior al de 2024 superior al de las localidades de menos de 20.000 habitantes. Un 72% frente a un 64%.

Según Aznar, en estas zonas hay cerca de 16.000 negocios urbanos que entran en el universo del análisis; estos deben haber tenido actividad antes de la dana y haber resultado afectados. En total, alrededor de 2.000 negocios no han recuperado los niveles de actividad anteriores al 29-O.

En términos agregados, cifran la recuperación en un porcentaje superior al 90%, con especial énfasis en el impacto de la respuesta institucional. "Ya se ha completado el 28% del Plan Endavant y el 66% ya está en marcha".

Por otro lado, la construcción ha impulsado la creación de empleo. Las afiliaciones del sector en la zona cero han aumentado un 22% en dos años, impulsado por la ejecución de obras de reconstrucción y rehabilitación.

Clientela e inversiones

Otro de los aspectos que analiza el informe de Cámara Valencia es el cambio en los patrones de consumo de los clientes, influenciados por diferentes factores.

Según el análisis, en tres de cada cuatro establecimientos se alcanza ya un volumen de clientes similares a los anteriores al 29-O. Sin embargo, el 50% de los establecimientos hosteleros y 44% del comercio no alimentario manifiesta que el número de clientes es todavía inferior.

Además, señalan que la redistribución del gasto familiar, los desplazamientos de compradores a otras zonas y los cambios de establecimiento durante los cierres temporales son los motivos de pérdida de clientela de estos establecimientos.

Sobre los cambios en la actividad empresarial, el 83% de los negocios no ha cambiado de proveedores. Entre quienes sí los han sustituido, la proximidad geográfica ha sido el principal criterio de sustitución, lo que ha traído un aumento de los precios, especialmente para los negocios más pequeños (para el 52% de los mismos).

Por otro lado, la dana también ha modificado las inversiones previstas. Casi la mitad de los negocios de la zona cero tenía previstas inversiones para 2026. Dentro de este grupo, el 60% adelantó alguna actuación y el 40 % aplazó alguna.

En concreto, entre estas inversiones destacan las dirigidas a la digitalización del negocio (65%), la reposición de existencias (63%), reformas de los locales (62%) y la compra de maquinaria y utensilios (61%).

"Falta coordinación"

Por su parte, el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha incidido en la importancia de la coordinación entre administraciones para abordar la reconstrucción de igual manera que se hizo tras la dana de la pasada semana en Oliva.

"En estos dos años las administraciones han hecho un trabajo muy importante, pero se ha echado en falta coordinación. Falta toma de decisiones y la voluntad política puede acelerarlas. Aquí se ha hecho mucha más inversión en dos años que en los últimos cinco", ha asegurado.

En cuanto al informe, ha expresado que busca "mostrar la realidad del entramado urbano y analizar qué estaba pasando en el pequeño comercio".