Boluda adquiere Samskip para crear la red líder del 'short-sea shipping' europeo: la red estará formada por 32 barcos

Boluda Shipping ha firmado un acuerdo con Samskip para adquirir la totalidad de la compañía, incluidos todos sus activos y operaciones. La adquisición sentará las bases de la red de transporte marítimo de corta distancia más completa de Europa, que conectará el norte de Europa con la península ibérica, las islas Canarias y África Occidental.

Según ha detallado la empresa en un comunicado, se prevé que la operación se cierre el 1 de enero de 2027, sujeta a la aprobación de las autoridades competentes y al cumplimiento de las condiciones de cierre acordadas.



Al combinar las fortalezas, la experiencia y las mejores prácticas de ambas organizaciones, la integración busca ofrecer a los clientes, más conexiones, mayor capacidad y servicios más eficientes y fiables.

El acuerdo marca un hito importante para ambas compañías al unir a dos empresas familiares con una larga trayectoria en el ámbito del transporte y la logística, valores compartidos y fortalezas complementarias.

Para ambas empresas, supone una oportunidad para desarrollar sus capacidades actuales, ampliar las conexiones disponibles y crear así una plataforma más sólida para el crecimiento de sus clientes y sus operaciones a largo plazo.

Tras el cierre de la operación, se prevé que la red combinada esté formada por 32 barcos que operarán 18 rutas y conectarán mercados de 28 países. Sus 21 terminales marítimas enlazarán estos corredores y acercarán los servicios de transporte marítimo y terrestre a los principales centros de producción y consumo.

Esta red terrestre se reforzará, además, con sus cinco terminales ferroviarias y más de 500 camiones propios. Asimismo, se espera que la red gestione un total de 35.000 contenedores, lo que representa un volumen logístico anual superior a 750.000 TEU.

Por su parte, Ignacio Boluda, presidente ejecutivo de Boluda Shipping, ha señalado que el objetivo es "liderar el short sea shipping europeo y hacer de nuestra red una ventaja competitiva para las empresas que confían en nosotros".

"La combinación de la red y la experiencia de Samskip con nuestras capacidades marítimas y logísticas nos permite ganar escala, ampliar nuestras oportunidades y seguir avanzando en esa ambición. Existe un gran potencial para reforzar las conexiones en toda Europa y con África Occidental, manteniendo nuestro foco en la eficiencia, la fiabilidad y el servicio a nuestros clientes", ha afirmado.

Por su parte, Ólafur Orri Ólafsson, CEO de Samskip, ha apuntado que "Samskip y Boluda son dos empresas familiares con una larga trayectoria en el transporte, valores compartidos y una visión a largo plazo".

"Esa base común nos da confianza en la oportunidad que se abre ante nosotros. Al unir nuestras fortalezas complementarias, podemos ampliar nuestra oferta a los clientes, apoyándonos en la experiencia, el compromiso y el servicio en los que confían cada día", ha recalcado.

Boluda y Samskip ya mantenían una relación consolidada a través de sus servicios conjuntos en España. Esta cooperación ha permitido a ambas compañías conocer mejor sus respectivos negocios e identificar oportunidades para combinar sus fortalezas.

La adquisición da continuidad a la expansión de Boluda en el norte de Europa, donde el grupo mantiene desde hace años una sólida presencia a través de las operaciones de remolque portuario de Boluda Towage y de las actividades de transporte marítimo y logística de Boluda Shipping.

La inauguración de nuevas oficinas en Róterdam el pasado mes de junio reforzó este compromiso y puso de manifiesto la importancia estratégica de la región para su desarrollo internacional.

Para Samskip, con sede central en los Países Bajos, Róterdam constituye también uno de sus principales centros operativos. La experiencia de ambas compañías en la región convertirá a Róterdam en un enclave estratégico para el desarrollo y la coordinación de los servicios de la red conjunta.

La oportunidad que abre el acuerdo va más allá de las rutas, los barcos y las infraestructuras. Ambas compañías aportan equipos experimentados, relaciones consolidadas con los clientes y conocimientos operativos adquiridos a lo largo de muchos años.

El objetivo de la integración es "reunir las fortalezas y las mejores prácticas de ambas organizaciones en sus operaciones, sistemas de gestión y atención al cliente, e identificar oportunidades para desarrollar la red combinada y generar nuevas posibilidades para clientes y profesionales".