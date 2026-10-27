The Westin Valencia celebra su 20 aniversario: "Es mucho más que un hotel, es un espacio con una historia propia"

La historia de The Westin Valencia está unida a la de la capital del Turia. Dos décadas después de su inauguración, el hotel se ha convertido en una de las principales referencias de alojamiento de la ciudad; 20 años que han estado acompañados de "constante evolución" sin dejar de lado su filosofía: una oferta centrada en el bienestar del cliente.

"El hotel ha crecido con la ciudad. En estos veinte años, Valencia ha vivido una gran transformación y crecimiento; nosotros nos hemos adaptado a esa evolución, acompañándola con una oferta cada vez más acorde con esas nuevas necesidades", asegura Rocío Cibrán, Directora General en The Westin Valencia.

La efeméride sirve para dar cuenta de las transformaciones que han vivido tanto la ciudad como el propio hotel, además de rememorar los momentos más icónicos que han sucedido en su interior.

"A lo largo de estos veinte años hemos tenido, y seguimos teniendo, el privilegio de recibir a personalidades muy destacadas de distintos ámbitos. Son experiencias que vivimos con especial ilusión y que, personalmente, disfruto mucho, porque nos permiten mostrar lo mejor de nuestro equipo: la atención al detalle, la flexibilidad, la capacidad de adaptación", reconoce Cibrán.

Son célebres las visitas de George Clooney, Hugh Laurie o Leo Messi como huéspedes del hotel; sin embargo, su directora prefiere la discreción al respecto de todas aquellas personalidades que se han alojado a lo largo de estos 20 años. "La discreción es fundamental en nuestro trabajo y una de las señas de identidad de nuestro hotel", explica.

Pero, si hay algo de lo que Cibrán se siente realmente "orgullosa" es de que todos y cada uno de los huéspedes se sientan "como en casa" cada vez que se alojan en The Westin. "Más allá de la fama, lo que realmente nos enorgullece es que cada huésped se sienta como en casa, bien atendido y con la tranquilidad de estar en un lugar donde la discreción es una prioridad", asegura.

La evolución del hotel ha recorrido diferentes etapas, aunque siempre sobre tres pilares "fundamentales". "La formación, la digitalización y la mejora continua de nuestras instalaciones y espacios son la base de la evolución que hemos vivido en estos 20 años", afirma Cibrán.

"Hemos prestado especial atención a la evolución estética del hotel, mejorando la decoración y cuidando con mucho esmero la personalidad de cada espacio. Nos gusta que cada rincón tenga su propia identidad y que el conjunto transmita una sensación de armonía, calidad y calidez. Creemos que los detalles son los que marcan la diferencia en la experiencia del cliente", destaca.

Celebración del 20 aniversario. EE

Bajo esa premisa, The Westin ha vivido cambios en su forma de trabajar para acercar el establecimiento hotelero no solo a los visitantes y turistas, sino también a los propios valencianos.

"El hotel debe formar parte activa de la vida de la ciudad. Queremos crear vínculos con sus ciudadanos y hacer que se sientan bienvenidos. Al final, nos gustaría que nos vieran no solo como un hotel, sino como un espacio donde disfrutar, compartir y vivir experiencias especiales sin necesidad de alojarse con nosotros", subraya la directora del recinto hotelero.

En su filosofía está su valor diferencial: siempre preservar y buscar el bienestar del cliente. Para ello, The Westin trabaja en mejorar su espacio 'Wellness', una de sus insignias como alojamiento y servicio.

Espacio Wellness

La experiencia Wellness de The Westin Valencia parte de la idea de "entender el bienestar de una forma integral". "Apostamos por un lujo discreto, sin ostentación, en el que la calidad, el cuidado de los detalles y la atención personalizada son fundamentales. Creemos que el verdadero lujo está en cómo te sientes y en la experiencia que te llevas", sostiene.

Este espacio es una propuesta que va más allá de los servicios convencionales y que apuesta por ofrecer experiencias de bienestar adaptadas a diferentes necesidades.

Desde su carta de tratamientos hasta actividades en la piscina como el Sound Floating Bath, el espacio busca ofrecer distintas formas de desconectar, cuidarse y encontrar momentos de relajación y bienestar en medio de la rutina diaria.

"A día de hoy, el Wellness es una de nuestras principales señas de identidad porque refleja nuestra forma de entender la hospitalidad: cuidar cada detalle y ofrecer experiencias que aporten valor real a quienes nos visitan", apostilla Cibrán.

Mirada al futuro

De cara a lo que resta de 2026 y al próximo 2027, el anhelo de la dirección del hotel es compartir el legado patrimonial. "The Westin Valencia es mucho más que un hotel, es un espacio con una historia propia", expresa la directora.

"Nuestro principal objetivo es seguir celebrando este aniversario junto a nuestros huéspedes y compartir con ellos la extraordinaria historia del edificio que nos acoge y que forma parte también de la identidad de la ciudad", asegura.

Celebración del 20 aniversario. EE

Desde el hotel quieren dar continuidad a la celebración poniendo en valor el patrimonio y acercando a sus huéspedes a los entresijos del "singular" edificio. "Nos hace especial ilusión que este aniversario sea una oportunidad para redescubrirlo y compartir su legado", detalla Cibrán.

Son los primeros 20 años de historia de The Westin. "Han sido veinte años de evolución continua, en los que hemos sabido mantener nuestra esencia, pero también adaptarnos, innovar y mejorar para seguir ofreciendo un servicio de calidad, cada vez más personalizado y conectado con la ciudad", concluye la directora.