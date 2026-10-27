Consum reorganiza su estructura directiva con el nombramiento de Nuria Enríquez como directora de TIC

La cadena de supermercados valenciana Consum ha anunciado el nombramiento de Nuria Enríquez Molina como directora del departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la integración de la División Financiera en el actual Departamento de Administración, que pasa a denominarse Departamento Económico, Financiero y de Auditoría.

Tal y como ha detallado la Cooperativa, este nombramiento supone una remodelación de su estructura organizativa. Estos cambios, aprobados por el Consejo Rector a propuesta de la Dirección General, están vigentes desde el 1 de octubre.

De esta manera, Nuria Enríquez asume la dirección del departamento de TIC tras la jubilación de Amadeo Ferrer Bayarri, quien ha liderado desde 2009 las áreas Financiera y de TIC.

Enríquez inició su trayectoria profesional en el departamento de TIC, donde desempeñó funciones de programación, análisis y gestión de la demanda.

En 2015 fue nombrada ejecutiva de Organización en el Departamento de Gestión de Tiendas, responsabilidad que desempeñó durante una década. En 2025 asumió el cargo de ejecutiva de la Oficina de Transformación Digital (OTD), integrada en el área Financiera y de TIC.

Su trayectoria, vinculada a la tecnología, la innovación y la mejora organizativa, le aporta una visión transversal de la Cooperativa, fruto de su experiencia en diferentes áreas de gestión.

Nueva estructura directiva

Dentro de esta reorganización, la División Financiera se ha incorporado al actual Departamento de Administración, que pasa a denominarse Departamento Económico, Financiero y de Auditoría, bajo la dirección de María Sánchez Alcaraz.

Tras esta reorganización, el Consejo de Dirección de Consum, dirigido por Antonio Rodríguez Lázaro, queda integrado por diez departamentos más la Dirección General:

María Sánchez Alcaraz, directora del Departamento Económico, Financiero y de Auditoría.

Lourdes Brugera Moreno, directora de Calidad y Atención al Cliente.

Manuel García Álvarez, director de Compras.

Emilio Bermell Carrión, director de Desarrollo.

Nuria Enríquez Molina, directora de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Juan Vicente Ríos Mascarell, director de Gestión de Tiendas.

Ricardo Marí Sanchis, director de Logística.

Pedro Hernández Quiroga, director de Personas y Bienestar.

Javier Quiles Bodí, director de Relaciones Externas.

Silvia Lázaro Pérez, directora de Socio-Cliente y Marketing.

"Con esta reorganización, Consum refuerza su estructura directiva para seguir impulsando la transformación digital, mejorar la eficiencia organizativa y dar respuesta a los retos de crecimiento y evolución de la Cooperativa", aseguran en el comunicado.