Cecotec y Casas inHaus crearán en Almussafes su gigafactoría de vivienda industrializada: invertirán 150 M€

Junto a la fábrica de Ford, Almussafes albergará una nueva industria con la primera gigafactoría de vivienda modular de España. Cecotec y el Ayuntamiento de Almussafes han alcanzado un acuerdo para desarrollar la fábrica industrial de casas prefabricadas.

Tal y como ha detallado el consistorio, la fábrica se levantará en la nueva zona industrial que se desarrollará junto al polígono Juan Carlos I una vez se apruebe la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad.

Según han detallado, este proyecto implicará una inversión de 150 millones de euros y permitirá generar 4.000 nuevos empleos. "Supondrá un importante avance en la estrategia municipal para diversificar el tejido productivo y asegurar el futuro industrial de la localidad", detallan desde el Ayuntamiento de Almussafes.

La nueva fábrica aspira a consolidarse como "una de las instalaciones de referencia en edificación modular de Europa".

La futura planta se proyecta sobre el nuevo sector ZND-IN1, incluido en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almussafes --actualmente a punto de ser aprobado definitivamente--, que pondría a disposición del proyecto una superficie superior a los 515.000 m2, un espacio pensado específicamente para albergar infraestructuras industriales de gran formato y alta tecnificación.

El proyecto nace con el objetivo de dar "un salto de escala en el sector residencial, trasladando a la edificación los procesos propios de la industria avanzada por medio de la automatización, robotización y digitalización", aseguran sus impulsores.

Una vez operativa a pleno rendimiento, la previsión técnica es que la planta alcance una capacidad de producción de hasta 6.000 viviendas anuales, equivalentes a 500.000 m2 de construcción al año aproximadamente.

Para ello, operará bajo el estándar de industrialización de grado 6, el más avanzado del sector, en el que en torno al 95% del inmueble se elabora, equipa y verifica en fábrica antes de su ensamblaje en parcela.

Este modelo productivo --explican-- permite acortar los plazos de entrega a una media de tres meses y eliminar los riesgos de sobrecostes por inflación en obra.

De este modo, la gigafactoría se pondrá al servicio de promotores, administraciones públicas, inversores y profesionales del sector, tanto nacionales como internacionales, garantizando certidumbre absoluta en presupuestos y calendarios de ejecución cerrados.

"Reto socioeconómico"

Para Cecotec, esta infraestructura supone "aplicar su modelo contrastado de eficiencia productiva y escalabilidad a un mercado tensionado por la falta de capacidad de respuesta".

El CEO y fundador de Cecotec, César Orts, declara: "El acceso a la vivienda es el gran reto socioeconómico de nuestra generación. La construcción convencional carece de la capacidad productiva necesaria para abastecer la demanda y contener los precios, y la industrialización es la clave para edificar con rigor técnico, calidad, rapidez y costes competitivos".

"En Cecotec -continúa-- sabemos cómo optimizar procesos industriales masivos y queremos poner esa experiencia al servicio de una solución real, sostenible y de referencia desde la Comunitat Valenciana".

Por su parte, el alcalde de Almussafes, Toni González, ha puesto en valor el alcance del acuerdo y el atractivo industrial de la localidad. "Estamos ante una oportunidad histórica para Almussafes.

Durante décadas hemos construido un municipio profundamente industrial y ahora tenemos que ser capaces de dar el siguiente paso: mantener nuestra fortaleza, pero también diversificarla y atraer nuevos sectores capaces de generar empleo, inversión y futuro", ha aseverado el primer edil, que incide en que la magnitud del proyecto "puede marcar un antes y un después para el municipio".

Cecotec enfatiza que ha elegido Almussafes por su "estratégica conectividad por carretera y ferrocarril" --con enlace directo al Puerto de Valencia y al Corredor Mediterráneo--, así como por su arraigada cultura industrial, que garantiza mano de obra cualificada y un tejido empresarial consolidado.

Con una tasa de desempleo local situada actualmente en torno al 7%, la actividad de la futura planta "abre un escenario de enorme trascendencia para el municipio, con el horizonte de avanzar hacia el pleno empleo", aseveran.