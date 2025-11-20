Juan Roig, contra la inversión centralista: "Espero que cuando llegue la M-100 ya nos toque al Corredor Mediterráneo"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha ironizado sobre la inversión centralista con respecto a la ejecución del Corredor Mediterráneo. Ha reconocido avances en el proyecto, pero no los considera suficientes. "No estamos satisfechos", ha asegurado.

"Yo lo cuento en plan de broma, pero esperamos que cuando llegue la M-100 ya nos toque el Corredor Mediterráneo a los que somos del Mediterráneo", ha criticado.

Así lo ha asegurado Roig durante el acto empresarial '#QuieroCorredor' para reivindicar la ejecución definitiva del Corredor Mediterráneo tras años en los que no se ha finalizado.

Crítico con la inversión centralista, se ha mostrado irónico con los plazos de ejecución del Corredor. "Esperemos que coincida con la M-100, no sé si nuestros nietos lo verán".

De la misma manera ha advertido de que las reivindicaciones para que las obras lleguen no han concluido. "El movimiento no se ha acabado, seguimos con esa reivindicación durante mucho tiempo".

Además, ha lanzado un mensaje a las instituciones advirtiendo de la falta de conectividad entre dos de las ciudades más importantes del país. "El mensaje al final es que la segunda y tercera ciudad de España no están unidas", ha criticado.

En cuanto al movimiento, que como ha destacado Vicente Boluda, comenzó en el año 2016, Roig ha transmitido que el de 2025 será "el último acto tan multitudinario" que realizarán desde la organización. Sin embargo, ha subrayado que el movimiento continuará.

"El movimiento no se acaba. Lo que se acaba es un acto tan multitudinario, pero estamos ahí con esa reivindicación. "Como hay tantas reivindicaciones de muchas cosas en España, pues una más nosotros. Lo hemos estado reivindicando durante mucho tiempo y vamos a continuar", ha recalcado Roig.

"Nosotros no queremos ir a 350 kilómetros por hora, con pasar de 100 kilómetros por hora entre Valencia y Barcelona, ya estaríamos satisfechos", ha subrayado.

Pero el presidente de Mercadona se ha mostrado crítico con los avances. "No estamos satisfechos, creemos que está más reivindicado y que somos más conscientes en España de que falta el Corredor Mediterráneo, pero no satisfechos de lo conseguido", ha apuntado.

Preguntado por si se ha conseguido el objetivo con el que nació la iniciativa reivindicativa, Roig ha celebrado que "por lo menos" mucha más gente "es consciente de que no existe un Corredor Mediterráneo".

"Las obras en sí, pues mucho menos de lo de lo que queríamos", ha lamentado. El presidente de Mercadona se ha referido a un vídeo que ha preparado la organización sobre todas las promesas que han realizado los ministros del Gobierno de España para criticar la tardanza de ejecución.

"En el 2017 dijimos en el 2021, el 2020 que en el 2024. Ahora estamos diciendo que el 2027". "A la última va la vencida" ha ironizado Roig al tiempo que ha criticado que "un día llegará un ministro al que le creeremos".