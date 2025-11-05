Un inversor valenciano gana 780 euros al mes por una casa "sin poner ni un euro": "Todo me lo ha financiado el banco"

Tener rédito económico de una inversión no siempre es fácil, menos si cabe cuando se trata del mercado inmobiliario. Sin embargo, los elevados precios de los inmuebles junto con la alta demanda de vivienda hacen que el mercado inmobiliario sea uno de los favoritos de los inversores.

Uno de esos inversores es Carlos Carbonell, que a través de sus redes sociales da a conocer sus métodos de inversión y los beneficios que obtiene del mercado inmobiliario.

En su último vídeo, el exfutbolista e inversor inmobiliario conocido como 'Tropi', muestra el último piso que ha adquirido, el cual le da un rédito de casi 1.000 euros mensuales.

"Este piso me da 780 euros todos los meses y lo mejor de todo es que no he tenido que poner un euro de mi bolsillo". Un importante rédito económico que, además, no ha requerido inversión propia, ya que "todo lo ha financiado el banco", asegura.

"Se trata de un piso bastante grande; tiene tres habitaciones, cocina independiente y baño completo", explica mientras recorre la casa.

"Mucha gente se cree que hay que ser millonario para invertir en inmuebles, pero para nada, con tan solo 20.000 euros y un trabajo estable podrías tener este piso ganando 780 euros todos los meses", detalla.

Según explica Carlos, el piso, con una cocina nueva y "sin apenas reforma", ha costado 83.000 euros. "De eso, el banco me ha financiado el 90%. Para dar la entrada, no lo he puesto de mi dinero, sino que me he financiado con otro banco que me ha concedido un préstamo personal", explica.

Exfutbolista e inversor

Hace una década, Carlos Carbonell, más conocido como Tropi, era un prometedor jugador del Valencia CF, donde llegó a debutar con el primer equipo. Pasó por equipos como el Atlético de Madrid, el Alcorcón o el Lorca antes de que una grave lesión le apartara de los terrenos de juego.

"Cuando entendí que mi carrera podría haber terminado, comencé a buscar otras fuentes de ingresos", explica en sus redes sociales. Tropi ahora es inversor inmobiliario de prestigio en la Comunitat Valenciana. "En menos de un año compré nueve pisos y me especialicé en inversión inmobiliaria", cuenta.

En sus redes sociales aconseja acerca de cómo empezar en el mundo de la inversión inmobiliaria. Concretamente, en su último vídeo responde a la pregunta de con cuánto dinero ahorrado se puede empezar en el negocio de inversión inmobiliaria del exjugador.

A partir de 20.000 o 25.000 euros ya serías capaz de entrar en algún inmueble de los que ofrecemos nosotros", explica Carbonell.

Sin embargo, alerta de que "es verdad que hay casos excepcionales de algunos clientes que han sido capaces de hacerlo con cero euros. Depende de la financiación y de algún truco que puedas usar para obtener ese porcentaje inicial que pide el banco".