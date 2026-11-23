El Consejo Superior de Deportes ha autorizado la compra del 42% del Valencia CF de parte de Pitchwise Holdings. Gracias a la autorización, el grupo inversor estadounidense podrá llevar a cabo la inyección económica de 100 millones de euros anunciada sobre el club, la cual podría hacerse efectiva ya para este mercado invernal.

El visto bueno de la operación llega mucho antes del plazo máximo con el que contaba el CSD de tres meses, ya que se ha dado luz verde tan solo dos semanas después de recibir la documentación correspondiente, la cual fue remitida el 6 de noviembre.

En este sentido, según ha informado Tribuna Deportiva, el CSD ha autorizado la operación de compra de Pitchwise del 37,22% de las acciones al adquirir un total de 2.541.351 acciones. Sin embargo, una vez se ejecute la ampliación de capital mencionada, el porcentaje aumentará hasta el 42%.

El acuerdo contempla una inyección de 100 millones de euros de nuevo capital, que estará disponible para inversiones directas en el club, tanto en el apartado deportivo como en infraestructuras.

Tras la transacción Meriton Holdings continuará como accionista mayoritario con el 51% del club, mientras que, con la entrada del grupo inversor, Corey Woolfolk y Ann Rodriguez se incorporen al órgano gestor del club junto a Kiat Lim, el actual presidente del Valencia CF e hijo de Peter Lim.

Por tanto, la autorización del órgano del Ejecutivo central es un paso más para el cierre definitivo de la operación y la consiguiente renovación del área gestora y la incorporación de los nuevos socios. El próximo paso será la puesta en marcha de los movimientos necesarios para llevar a cabo la ampliación de capital.

Además, la rápida resolución de los trámites hace prever que, de cara al mercado de invierno, el club pueda emplear parte de los 100 millones de euros que el grupo inversor anunció para reforzar la plantilla.

300 millones para Lim

Por otro lado, Peter Lim ingresará alrededor de 300 millones de euros por la operación. Así lo refleja el documento publicado en el sistema estadounidense en el que se recoge datos de la transacción realizada.

En concreto, según el documento que reveló Tribuna Deportiva y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la empresa recaudó 443 millones de dólares, lo que en euros ronda los 390-395 millones.

De ellos, si se descuentan los cien millones que se invertirían en el club como parte del acuerdo, el actual propietario mayoritario ingresará alrededor de 300 millones.

De hecho, esta cifra es próxima a la que ha invertido Lim durante su andadura como propietario del club. Cabe recordar que cuando aterrizó en Valencia adquirió el 70% del club por 94 millones de euros y que consiguió ampliar su capital superando el 90%. En total, la inversión que ha realizado es cercana a esa cantidad de 300 millones.

Pitchwise Holdings

Según destacó el propio Valencia CF en el comunicado de venta de acciones al grupo inversor, Pitchwise Holdings es un consorcio integrado por family offices privados e inversores institucionales a largo plazo.

El proyecto, liderado por Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, está "concebido para desarrollar un modelo de propiedad a largo plazo en el fútbol, basado en valores y en el respeto por la cultura y la identidad locales".

En cuanto a Ann Rodriguez, es una ejecutiva del sector deportivo de ascendencia española, con más de 25 años de experiencia al frente de procesos de crecimiento y transformación en grandes marcas y eventos deportivos, entre ellos Atlanta United, San Jose Earthquakes, la WNBA y el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28).

Corey Woolfolk, por su parte, combina una trayectoria profesional de una década como futbolista en Estados Unidos con experiencia en los sectores de la biotecnología y el capital riesgo, además de experiencia en inversión futbolística en clubes de Europa y Sudamérica.