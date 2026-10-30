Editorial Prensa Ibérica vende Superdeporte a los empresarios valencianos Miguel Miró, Francisco Larrey y Jesús Molina

Miguel Miró (derecha) durante la firma en la notaría de la compraventa de Superdeporte. EE

Editorial Prensa Ibérica (EPI) ha vendido a tres empresarios valencianos el periódico Superdeporte, referente de la actualidad deportiva valenciana y, en especial, de la información del Valencia CF. Los nuevos dueños de la cabecera son Miguel Miró, que ejercerá de CEO, Francisco Larrey Marco y Jesús Molina.

Así lo ha informado este viernes la compañía de nueva creación Super Comunicación y Medios, participada por los tres mencionados empresarios. La enseña, sin precisar el importe de la transacción, comunica en su escrito que "ha adquirido el diario digital Superdeporte tras alcanzar un acuerdo con Editorial Prensa Ibérica".

"La operación da paso a una nueva etapa para la publicación, con el objetivo de dar continuidad a su trayectoria e impulsar su desarrollo", augura. "La nueva etapa estará liderada por Miguel Miró, como CEO, junto a Francisco Larrey Marco, con experiencia en marketing deportivo, y Jesús Molina, empresario con actividad en diferentes sectores", agrega.

Miguel Miró, según recopila el comunicado, "cuenta con más de veinte años de experiencia en la gestión de medios de comunicación". "En Editorial Prensa Ibérica fue gerente de Diari de Girona y, entre 2010 y 2014, de Levante-EMV y Superdeporte, así como de sus respectivas ediciones digitales", enumera.

Posteriormente, asumió la dirección general de Valencia Plaza, cargo que desempeñó entre 2014 y 2023. "Durante esta etapa impulsó la expansión del grupo con la creación de Alicante Plaza, Castellón Plaza y Murcia Plaza, además de poner en marcha la revista Plaza", agrega.

"Su trayectoria incluye también su paso por el Levante UD como director de Desarrollo de Negocio. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, regresa ahora a Superdeporte, una cabecera que ya estuvo bajo su gestión durante cuatro años", agrega el escrito sobre la trayectoria del nuevo gestor del periódico.

33 años de trayectoria

Los nuevos dueños indican que Superdeporte "afronta esta nueva etapa con el respaldo de Super Comunicación y Medios, que desarrollará nuevos planes de expansión para impulsar el desarrollo del periódico, consolidar su crecimiento como medio digital y reforzar su relación con los lectores y con el tejido deportivo y empresarial valenciano".

"El proyecto apuesta por la continuidad de la publicación y por su especialización en el deporte valenciano, con la voluntad de ampliar sus oportunidades de desarrollo", añaden.

Fundado el 1 de septiembre de 1993, Superdeporte comenzó su recorrido como semanario y pasó a publicarse diariamente en septiembre de 1994. En 2003 se incorporó a Prensa Ibérica, grupo que mantuvo las ediciones impresa y digital hasta julio de 2025, cuando la cabecera abandonó su edición impresa y concentró su actividad en el entorno digital.

Con esta adquisición, Super Comunicación y Medios "asume el reto de impulsar una marca con más de tres décadas de trayectoria y estrechamente vinculada a la actualidad, los clubes y los protagonistas del deporte de la Comunitat Valenciana, en un momento de crecimiento de su audiencia".