Rodrigue Kwizera se alza con la victoria en el Medio Maratón de Valencia y pulveriza el récord de España

El atleta Rodrigue Kwizera ha hecho historia en la Media Maratón Trinidad Alfonso Zurich de Valencia. Con un tiempo de 58:03 minutos, no solo se ha alzado con el triunfo en la prueba, ya que le ha servido para batir el récord nacional de Carlos Mayo de 59:39 minutos, conseguido también en Valencia en 2023.

La marca del atleta de origen burundés que logró la nacionalidad española este verano incluso ha sido inferior al récord europeo, en manos del sueco Andreas Almgren (58:06) este año en Copenhague.

Sin embargo, no contabiliza como nuevo récord continental, ya que no ha recibido todavía el 'transfer' internacional de World Athletics, por lo que, aunque puede competir como español en las pruebas nacionales, todavía no está reconocido internacionalmente.

En la prueba valenciana participaron 26.500 corredores, que comenzaron la carrera en siete salidas, separadas por cinco minutos, con buenas condiciones climatológicas.

La carrera masculina arrancó con dos 'liebres' marcando el ritmo que, desde el primer kilómetro, seleccionó un grupo de nueve corredores en cabeza que se mantuvieron al frente durante la primera media hora.

Kwizera, el gran favorito, tomó el mando de la carrera y ya no lo soltaría. Conforme fueron consumiéndose kilómetros se fueron cayendo corredores del grupo cabecero.

En el kilómetro 15, sólo quedaban cinco atletas, con Thierry Ndikumwenayo, compañero de Kwizera en el Playas de Castellón y en los entrenamientos realizados en la altitud de Addis Abeba (Etiopía), Tadese Worku, Owen Kapkama y Viktor Kipruto.

En los últimos 2.000 metros Kwizera metió una marcha más y solo Thierry y Kipruto fueron capaces de seguir su estela, aunque en el último medio kilómetro los dejó unos metros atrás y llegó en solitario en la meta con gran autoridad. A seis segundos entró Ndikumwenayo, segundo, y completó el podio Kipruto, a nueve segundos del vencedor.

Por otro lado, en la carrera femenina, la atleta keniana Sheila Chepkirui cruzó la línea de meta con un tiempo de 1:03:51, mientras que Laura Luengo entró en la vigésima posición y batió el récord de España con un tiempo de 1:08:28.

La selección en la carrera femenina, marcada por el ritmo de las dos 'liebres' durante los primeros diez kilómetros, se formó muy pronto con Daisilah Jerono, Sheila Chepkirui, Senayet Getachew, Diana Wanza y Mizan Alem integrando el grupo de favoritas.

A la media hora, se integró a la carrera una nueva 'liebre', que se descolgó del segundo grupo de salida, e impuso un fuerte ritmo que solo aguantaron Jerono, Chepkirui y Wanza, mientras que Getachew y Alem se descolgaban a casi medio minuto.

En el último kilómetro Chepkirui lanzó un ataque que parecía definitivo pero Wanza consiguió rehacerse y comenzó una remontada que por momentos dio la impresión de que podría superar a Chepkirui en los metros finales, aunque ésta consiguió aguantar con sufrimiento el ataque, en un bonito final, para llevarse la victoria.

En clave nacional, la maratoniana olímpica Meritxell Soler comandó a las corredoras españolas durante la primera parte de la carrera, pero Laura Luengo firmó un espectacular final de carrera que le permitió entrar vigésima y volver a poseer el récord nacional, tras rebajar en dos segundos la anterior plusmarca española que ostentaba Carla Gallardo desde el pasado 29 de marzo.