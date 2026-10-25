Juan Roig "aprieta" con el récord del mundo del Maratón en Valencia: "Si no se consigue este año no doy el millón de euros"

Tras la victoria de Rodrigue Kwizera y un nuevo éxito de la Media Maratón Trinidad Alfonso Zurich de Valencia, Juan Roig ha advertido cuál debe ser el próximo objetivo de la ciudad como gran escenario de las competiciones de atletismo: batir el récord del mundo de maratón.

"Este año he vuelto a poner el millón de euros sobre la mesa y, si no se consigue, ya no lo doy el año que viene", ha bromeado Roig sobre el premio de un millón de euros que desde hace años mantiene para el atleta que logre el récord del mundo en maratón en la competición de la ciudad.

"Aprieto todos los años, si este año no se consigue, quito la esponsorización de un millón de euros", ha advertido junto a Paco Borao, presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos.

El presidente de Mercadona se ha pronunciado en estos términos ante los medios de comunicación al término de la media maratón, al tiempo que ha aprovechado para felicitar a Borao por la organización de la prueba. "Es un éxito. Correcaminos lo hace fenomenal y demuestra que es una gran organización", ha apostillado.

Para Roig, la capital del Turia reúne las condiciones necesarias para conseguir las mejores marcas internacionales. "Valencia reúne las condiciones para conseguirlo. Que hayan preferido venir aquí demuestra que reconocen lo que ofrece la ciudad. Estamos muy satisfechos con que hayan elegido Valencia".

La advertencia de la retirada del premio del millón de euros que ha realizado Roig tiene una fecha marcada en el calendario. El próximo 6 de diciembre Valencia celebrará el Maratón Valencia trinidad Alfonso Zurich.

De todos modos, el empresario valenciano confía en batir el récord del mundo. "Ahora viene el maratón, vamos a batir el récord del mundo", ha asegurado.

En cuanto a la media maratón de este domingo, Roig y Borao se han mostrado "muy satisfechos" con el transcurso de la jornada y de la prueba.

"Tenemos la suerte de contar con una organización como Correcaminos y con una ciudad que reúne unas cualidades que encantan a quienes vienen a correr. Valencia tiene uno de los mejores trazados de Europa, es una ciudad llana y, además, la organización es muy buena. Eso es lo que más valoran los atletas", ha asegurado Roig.

Pese a ello, también ha afirmado que "no entiende" por qué hay personas que no han podido participar. "No entiendo cómo nos hemos dejado a 30.000 personas fuera del Medio Maratón. Si caben 29.000, ¿por qué no van a caber 50.000? No entiendo por qué no se permite que participe más gente", ha valorado.

Sin embargo, Roig no ha visto con tan buenos ojos la propuesta. "A los valencianos ya les damos bastante dolor de cabeza. Fastidia a la hora de salir el domingo. Solo falta dos días... Ya nos matan a ti y a mi", ha replicado entre risas.

Media Maratón

Sobre la victoria de Rodrigue Kwizera, Roig ha afirmado que "es una pena que un récord de esta magnitud, que ha sido récord de España y también una marca de nivel europeo, no pueda homologarse como récord de Europa por no cumplir determinadas condiciones".

"Si no se cumplen todos los requisitos, no te lo pueden reconocer oficialmente, pero extraoficialmente se lo reconocemos. Para nosotros tiene el mismo valor", ha subrayado.

Con un tiempo de 58:03 minutos, el atleta de origen burundés que logró la nacionalidad española este verano no solo se ha alzado con el triunfo en la prueba, ya que le ha servido para batir el récord nacional de Carlos Mayo de 59:39 minutos, conseguido también en Valencia en 2023.

La marca ha sido incluso inferior al récord europeo, en manos del sueco Andreas Almgren (58:06) este año en Copenhague. Sin embargo, no contabiliza como nuevo récord continental, ya que no ha recibido todavía el 'transfer' internacional de World Athletics, por lo que, aunque puede competir como español en las pruebas nacionales, todavía no está reconocido internacionalmente.