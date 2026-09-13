El Valencia CF despide a su CEO de fútbol, Ron Gourlay, y a su entrenador, Carlos Corberán, tras ser colista de La Liga

El Valencia CF ha despedido al CEO de Fútbol, Ron Gourlay, así como con los miembros de su equipo de trabajo, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei.

El club ha rescindido igualmente el contrato con el entrenador, Carlos Corberán, y su cuerpo técnico del primer equipo.

La decisión se produce después de que el Valencia CF, tras las cinco primeras jornadas de Liga, se encuentre colista con solo un punto, un único gol a favor y diez encajados.

El club ha emitido un comunicado en el que enmarca la decisión en la necesidad de "iniciar una nueva etapa" en su estructura deportiva y de gestión del área de fútbol.

En él recuerda que Carlos Corberán llegó al Valencia CF en diciembre de 2024 con el objetivo de liderar el proyecto deportivo "en una situación compleja que pudo revertir" y "ha desempeñado sus funciones con profesionalidad, pasión y máximo compromiso a lo largo de 72 partidos oficiales".

"El Club agradece al entrenador y a todos los integrantes de su cuerpo técnico el desempeño mostrado durante su estancia al frente del equipo", afirma en el comunicado.

Próximamente trasladará la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo. De manera provisional, Óscar Sánchez, técnico del VCF Mestalla, se hará cargo del trabajo del primer equipo.

"El Club quiere trasladar un mensaje de estabilidad y confianza en el futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, competitivo y sostenible", remarca el comunicado.