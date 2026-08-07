La lista de 'embajadores' a la que Llorca suma a Ferran Torres: Mazón nombró a Carlos Latre; Puig, a Mateu Lahoz o Mariscal

El relumbrón del 'fichaje' de Ferran Torres como embajador e imagen de la Comunitat Valenciana han llevado a muchos a pensar que se trata del primero desde que Eduardo Zaplana hiciera lo propio con Julio Iglesias. Pero lo cierto es que, sin tanto revuelo, los sucesivos gobiernos autonómicos han elegido siempre a personalidades para representar al territorio en el exterior.

El futbolista valenciano que dio a España su segundo Mundial con un gol en la prórroga será el primer título de embajador otorgado por el actual presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca. El Gobierno de Carlos Mazón, por su parte, designó a dos en sus dos años y medio al frente de la Generalitat: el humorista castellonense Carlos Latre, en 2023, y el afamado pastelero alicantino Paco Torreblanca, en 2024.

Así consta en la web de Presidencia de la Generalitat Valenciana en la que aparece la relación de las personalidades reconocidas como embajadores de la Comunitat desde 2003, una distinción que se otorga en el marco de la celebración del 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana.

Por lo que respecta a los ocho años de la presidencia del socialista Ximo Puig, transcurrida entre 2015 y 2023, fueron un total de seis los reconocidos como embajadores de la Comunitat.

Se da la circunstancia de que el último de Puig fue también del mundo del fútbol, y que coincidió en su carrera con Ferran Torres. Se trata del árbitro valenciano Antonio Miguel Mateu Lahoz, uno de los más longevos en primera división, reconocido además en el ámbito internacional con arbitrajes importantes en los Juegos Olímpicos, el Mundial e incluso en una final de la UEFA Champions League.

Antes de Mateu Lahoz en 2022 fue el turno del célebre dibujante valenciano Javier Mariscal en 2021, del cantante Camilo Sesto en 2019 a título póstumo, o de la Casa Regional Valenciana en París en 2017. En 2016 fue reconocido como embajador el brigadista Joseph Almudéver Mateu y, en 2015, el escritor José Ricardo Morales.

Jaume Matas, revocado

No aparece registro de ninguna distinción de embajador otorgada entre 2008 y 2015, el amargo periodo de la crisis económica, con Alberto Fabra como presidente valenciano desde 2011.

Sin embargo, este último sí intervino en 2012 para revocar la condición de embajador del primer reconocido con este título por Francisco Camps en 2003. Se trata del expresidente de Baleares por el PP, Jaume Matas. Se le retiró en marzo tras la sentencia que le había condenado por "diferentes delitos contra la Administración pública y de falsedad", según recogió el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Después de la fallida elección de Jaume Matas, Francisco Camps nombró embajadoras de la Comunitat en 2007 tanto a la selección masculina como a la femenina de baloncesto por la concatenación de éxitos deportivos de ambos combinados. Las jugadoras son las únicas mujeres designadas, según el registro. Ninguno de los presidentes que sucedieron a Camps apostó por referentes femeninos.

En 2008 Camps designó a su último embajador, que fue el patrón del equipo español de Copa de América de vela Pedro Campos Calvo-Sotelo.

Imagen de la Comunitat

Además de embajador, el acuerdo de la Generalitat Valenciana implica que Ferran Torres se convierta en imagen promocional de la Comunitat. Y el acuerdo, según ha podido contrastar EL ESPAÑOL, ha sido posible gracias a una reducción de los honorarios publicitarios del futbolista.

El detalle del mismo, que será precisado este viernes, estará sujeto a cláusulas de confidencialidad, si bien fuentes conocedoras subrayan que el deportista, que se encuentra en la cima retributiva de su carrera como imagen de marca, en absoluto va a exigir el caché publicitario que llega a percibir en la actualidad.

No se descarta que sea una colaboración simbólica o incluso gratuita, si bien la Generalitat Valenciana está dispuesta a remunerar al afamado futbolista.

Ferran Torres firmará este acuerdo con la Generalitat Valenciana justo tras regresar de una gira americana impulsada por Under Armour, la marca de moda que le viste. De esta enseña son las botas con las que disputó la final y anotó, ya en los estertores de la prórroga, el único tanto del partido.

En dicha gira ha participado en entrevistas al más alto nivel en EEUU como las concedidas a la CNN o la NBC, cadenas interesadas en el futbolista por su gol en la final frente a Argentina, pero también por detalles como la gorra roja con el Make Spain great again que parafrasea el popular lema político de Donald Trump. El presidente estadounidense compartió un vídeo del atacante en sus redes sociales.

La Generalitat Valenciana se alía con el futbolista en este dulce momento mediático, en el que su disparada popularidad lo convierte en un perfecto escaparate, sobre todo en el exterior de España.

Independientemente de que la Generalitat también recurra a Ferran para la promoción de la Comunitat en el mercado turístico nacional, la gran virtud del futbolista en estos momentos es su conocimiento a lo largo y ancho del planeta.

Ferrán Torres, con la 'senyera' valenciana al cuello. EE

Se trata de un deportista con un muy buen nivel de inglés tras su paso por el Manchester City y que arrasa con su atractivo físico desde su cambio de look, con el que dejó atrás el manido degradado de futbolista para lucir una agraciada y voluminosa melena.

Además, la gran virtud de Ferran como embajador e imagen de la Comunitat Valenciana es que pasa a ejercer un rol que, en la práctica, ya asumía de forma natural. El futbolista es un enamorado de su tierra, cuya bandera, la tradicional senyera, lució desde la celebración en el estadio tras el pitido final del árbitro.

Durante toda su carrera, independientemente del equipo en el que jugara (ha pasado por Valencia, Manchester City y Barcelona) ha mantenido un estrecho contacto con Foios, su localidad natal, municipio donde celebra cada año un campus para jóvenes futbolistas.

Precisamente el club en el que juegue Ferran Torres en adelante marcará el acuerdo suscrito con la Generalitat Valenciana. Si, como se especula, cambia de equipo -se le vincula con PSG del entrenador español Luis Enrique- la Comunitat Valenciana podrá aprovechar su presencia en una nueva ciudad -París, en este caso- para promocionarse en dicho enclave a través del futbolista.