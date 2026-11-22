Todos guardamos una cala. Un mirador al que se llega por un camino que no está en ningún cartel, una aldea de tres casas, una terraza sin cola. Un sitio que amamos con el amor cobarde del que no lo cuenta, porque sabe que contarlo es matarlo. Basta una foto bien encuadrada, una ubicación etiquetada, y en dos veranos el secreto es un aparcamiento.

A esa peregrinación le hemos puesto un nombre tranquilizador, turismo sostenible, que funciona como funcionan las buenas coartadas: nos deja hacer lo mismo de siempre con la conciencia limpia. Ibon Martín ha escrito una novela entera para desmontar esa coartada, y lo ha hecho de la manera más eficaz que conozco: matando a una influencer del turismo sostenible.

Cuando me siento frente a él, lo primero que pienso es que pocos autores tienen tanto derecho a esta historia. Donostiarra, cincuenta años recién cumplidos, periodista de formación que no ejerció, Martín se pasó años recorriendo a pie el País Vasco y recopilando sus caminos en guías de excursiones.

Es decir: se dedicó, literalmente, a llevar gente a los rincones. En 2013 empezó a publicar novela, y ahora llega Bajamar, en Plaza & Janés, la décima. Un thriller ambientado en Lekeitio. Pero no el Lekeitio de postal que uno reserva para agosto, sino uno de febrero lluvioso, con una muerte en circunstancias extrañas y un pueblo encima.

Hay una ironía que no se me va de la cabeza y se la suelto: después de años dibujando mapas para que el turista disfrutara, ahora esconde cadáveres en esos mismos miradores. Se ríe y no lo niega. Al contrario, lo reivindica como ventaja de oficio. "Tener tantos kilómetros recorridos me regala escenarios que no todos los escritores conocen", dice.

Los años de caminar fuera de lo trillado le dejaron un almacén de lugares únicos donde ahora, cuando necesita una escena de tensión o un sitio para un asesinato, solo tiene que entrar a elegir. El paisaje que vendió como paraíso es el mismo que ahora usa como escena del crimen. No hay contradicción. Hay continuidad.

Lo que de verdad le arde por dentro es lo que le ha pasado a esos lugares. La novela lleva una crítica que él no disimula demasiado al turismo de masas y a la gentrificación. "Es algo que nos está destruyendo los sitios con más encanto del mundo", dice, y se cuida de aclarar que ya no habla del País Vasco ni de España, sino de todo el planeta.

Las redes sociales destapan cada rincón que antes era secreto; el avión barato lo pone a tiro de cualquiera; y los pisos de alquiler turístico acaban el trabajo, expulsando al vecino que vivía allí para dejar sitio a los que vamos a invadirlo el fin de semana. Le pregunto, ya en voz baja, si el turismo sostenible existe o es un greenwashing de manual.

No se anda con rodeos: "Es una utopía total. Si en algún momento existió esa posibilidad, ese tren lo perdimos hace mucho". Lo más que nos concede es la responsabilidad individual de no amontonarnos donde ya hay montón, y buscar esos otros sitios menos perfectos para la foto donde todavía queda alma. Esos que, dice, "todos sabemos que es mejor que no se pongan de moda".

Y aquí Martín encuentra el punto donde el thriller y la denuncia se dan la mano. Porque esa cualidad de los sitios pequeños, la que el turismo destruye, es justo la que necesita un asesino. En un Lekeitio que en invierno baja a tres mil habitantes, todos se conocen, todos saben de qué familia eres aunque no te pongan nombre, y el que llega de fuera queda señalado. "Cuando llegas, eres observado. Eres el forastero", resume.

La misma intimidad que la gentrificación vacía es la que permite que un crimen, en un pueblo así, levante de golpe a todo el mundo. El turismo masivo no solo mata el alma del lugar: mata, de paso, el escenario de la novela negra.

El forastero señalado es su protagonista, y aquí Martín rema a contracorriente de la moda. En un género enamorado de policías que se saltan las normas, él ha elegido a un médico de familia. Jon Aguirre, que llega de Madrid con sus heridas, hereda la casa de sus padres y se queda. "No quería un policía", explica. "Quería a alguien tan cercano que el lector pudiera ser él mismo, el médico que te atiende en el ambulatorio cuando vas con un catarro".

Un protagonista limitado a propósito, vulnerable, de carne y hueso, y por primera vez en diez novelas narrado en primera persona, para que veamos y oigamos solo lo que él ve y oye, a ciegas, al ritmo de su propia investigación. Le acompaña un perro que empezó como secundario y se le coló de coprotagonista. Lo humano frente al superhéroe. La decencia en vez del disparo.

Hay en todo esto una trampa amable que conviene nombrar, porque es la otra cara de la gentrificación. Jon es un forastero bienvenido. Llega gracias a la emigración inversa de la que tanto se habla, la de quien puede teletrabajar o ejercer en cualquier parte y cambia la ciudad por un pueblo a escala humana.

Y un médico, hoy, puede elegir destino precisamente por la falta que hacen los médicos en media España. Así que, aun siendo el de fuera, lo reciben con los brazos abiertos: es el que mantiene abierto el ambulatorio mientras recortan turnos y horarios. No todo el que llega vacía un pueblo. Algunos lo sostienen. Martín, que denuncia la invasión, tiene la honradez de contar también esto.

Le pido, para terminar, que diagnostique como lo haría su médico esa sociedad pequeña, aislada, cargada de tradición y de mitología que él describe tan bien. No se refugia en lo pintoresco. "Es una sociedad enferma, como todas", dice.

Endogámica, poco abierta al de fuera, que hace bandera de cerrarse para protegerse de una invasión que, en efecto, se está produciendo, pero que ocurre igual en todo el mundo. Y remata con la idea que vale para Lekeitio y para cualquier pueblo de nuestra costa: muchas veces, de tanto querer protegerse, lo único que se consigue es que la sociedad enferme todavía más.

Salgo pensando en mi cala, la que no pienso nombrar aquí ni debajo de tortura. Martín ha escrito un thriller para que no la nombre ninguno. La bajamar, dice el título, deja a la vista todo lo que el agua tapaba. La suya destapa un cadáver y, debajo, algo más incómodo: que al paraíso lo estamos matando entre todos, con el móvil en la mano y la mejor de las intenciones sostenibles. La muerta de la novela predicaba el viaje responsable. A lo mejor por eso la mata precisamente a ella. A lo mejor el primer sospechoso soy yo, que este verano también fui.